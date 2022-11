Cholenská je po zranění zpátky. Snad mám všechno zlé za sebou, říká skikrosařka

Jedničkou družstva v severské kombinaci je Portyk, který v minulé sezoně nasbíral ve světovém poháru 81 bodů. Šestadvacetiletý sdruženář si pochvaluje, že se mu vydařila příprava. „Jsem spokojený, jelikož jsem splnil všechno, co jsem chtěl, vyhnul se nemocím a i zraněním,“ potěšilo rodáka z Jilemnice.

Závody v Ruce často ovlivňuje vítr

Pravidelně útočit na body by chtěl v nové sezoně také Ondřej Pažout, který se předcházející sezoně dostal na bodované příčky třikrát. Letos by rád útočil i na vyšší pozice. „Na můstku jsem v trénincích předváděl celkem dobré skoky, a tak doufám, že se mi to podaří přenést do závodů. I v běhu se začínám cítit lépe,“ vyprávěl Pažout.

Začátek bude pro Čechy v Ruce složitý, což si dobře uvědomuje reprezentační trenér Marek Šablatura. „Jako každoročně čekám náročné závody. Jedná se o první vystoupení v sezoně, kdy ještě není vše - co se týká materiálu - dokonale vyzkoušené. Navíc můstek je velký a těžký a závody často ovlivňuje vítr,“ upozornil.