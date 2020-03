Lichtenštejnská sjezdařka Tina Weiratherová se po aktuální předčasně ukončené sezoně Světového poháru už na lyže nevrátí. Třicetiletá specialistka na superobří slalom, v němž na olympijských hrách v Pchjongčchangu vybojovala bronz za nečekanou šampionkou Ester Ledeckou, dnes oznámila ukončení kariéry.

Tina Weiratherová | Foto: ČTK/IMAGO

"Měla jsem superúžasnou kariéru, přestože nijak zvlášť dobře nezačala," připomněla Weiratherová sedm operací kolena, které musela podstoupit do svých 21 let. V takřka desetiminutovém vzkazu fanouškům proto podstatnou část věnovala poděkování lékařům, kteří ji opakovaně dávali dohromady. "Dala jsem do toho všechno, abych svůj potenciál využila na maximum. A ne, nejsem těhotná," dodala.