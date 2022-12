„Bylo to opravdu nad očekávání, takový začátek Tour jsem si ani nepředstavoval. Jsem opravdu nadšený, je to moje nejlepší umístění v kariéře, navíc bedna byla fakt kousek," svěřila se česká jednička. Na vysněné pódium Novákovi chyběla sekunda a dvě desetiny.

V pěti na Tour de Ski. Nováka čeká boj o desítku. Razýmová se poměří s elitou

Ve finále se držel od startu na druhém místě za Francouzem Lucasem Chanavatem. Na stejné příčce vjížděl i do závěrečného kola. V něm se však přes něj dostala trojice Klaebo, Pellegrino a Skar. V závěru Novák ještě odrazil útok Francouze Richarda Jouveho a po fotofiniši bral nejlepší výsledek v kariéře.

„Ve finále mě až moc vycukal do druhého kola Chanavat. Nechtěl jsem ztratit pozici, aby mě zamknul kolem mantinelu, takže jsem se ho držel, a to mě hodně vysílilo. Pak do dalšího kopce už mě hodně bolely nohy a tam mi to dost uteklo. Čtvrté místo je fakt skvělé, ale i tak mě to trošičku mrzí,“ hodnotil Novák.

Životní závod Janatové

Ve sprintu žen se předvedla i Kateřina Janatová, sedmé místo je jejím nejlépším umístěním v kariéře. „Jsem moc ráda, je to moje nejlepší umístění ve sprintu, ještě o dvě pozice jsem vylepšila dosavadní nejlepší deváté místo. Jelo se mi velmi dobře a hodně mě podržely lyže, servisu se to opravdu hodně povedlo. Za to jim moc děkuji a uvidíme, jak to půjde ve zbytku Tour a jestli budu mít dostatek sil,“ řekla.

Zlomená hůlka, bolavá žebra. Už jsem na to zapomněl, říká Novák. Teď chce výš

Po sobotním sprintu se pojede ve Švýcarsku o den později desetikilometrový závod s hromadným startem klasickou technikou. Poté se seriál přesune do německého Obertsdorfu, kde se uskuteční nejprve závod na 10 kilometrů klasicky s intervalovým startem (3. 1.) a poté dvacetikilometrová stíhačka volným způsobem (4. 1.). Finišovat se bude Val de Fiemme, kde se pojede sprint (6. 1.), hromadný závod na 15 kilometrů klasicky (7. 1.) a desetikilometrový závod volnou technikou se závěrečným výstupem na horu Alpe Cermis (8. 1.).