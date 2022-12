Zlomená hůlka, bolavá žebra. Už jsem na to zapomněl, říká Novák. Teď chce výš

„Bylo to pro mě celkem náročné. Nepodala jsem takový výkon, jaký bych měla. Bylo to trápení od začátku až do konce. Potom mi trenér řekl jednu věc, kterou jsem vůbec nedělala,“ zhodnotila svůj výkon slalomářka s česko-slovenskými kořeny.

Chuť si spravila pod reflektory

Druhé kolo se už jelo za umělého osvětlení. V něm třicetiletá lyžařka předvedla šestou nejrychlejší jízdu. Dokonce se dlouho držela na vedoucí pozici. Podruhé za sebou a posedmé v kariéře se probil do elitní desítky.

„Snažila jsem se spravit si chuť a myslím, že se mi to podařilo celkem dobře,“ radovala se rodačka z Třince.

Koudelka se kvalifikoval do úvodního závodu Turné, utká se s Norem Tandem

„Třičtvrtě slalomu jsem zvládla super, škoda těch pár chyb v závěru. Ale konečně jsem byla v cíli v zelených číslech. Rok končíme dobrým výsledkem. Teď budu trénovat, odpočinu si, aby pro mě nový rok v Záhřebu začal také dobře,“ přála si závodnice, která se v hodnocení slalomu ve SP posunula na 13. místo.

Famózní Shiffrinová

Shiffrinovou zastihlo vánoční období ve vynikající formě. Před svátky ovládla super-G ve Svatém Mořici, tento týden v Semmeringu oba obří slalomy a k nim si ve slalomu připsala čtvrtý triumf za sebou a šestý v sezoně.

„Vůbec nevím, co k tomu říct. Sama to nechápu,“ prohlásila sedmadvacetiletá Shiffrinová po rekordním 50. slalomovém triumfu. Víc výher v jedné disciplíně nemá žádná lyžařka v historii. „Všechny tři dny jsem lyžovala výborně. Měla jsem z toho vážně dobrý pocit,“ vykládala.

Dubovskou čeká slalom v Semmeringu. Chce zlepšit desáté místo ze Sestriere

Vedoucí žena průběžného pořadí SP se jubilejním 80. prvenstvím přiblížila na dvě výhry krajance Lindsey Vonnové, která je nejúspěšnější ženou v historii SP. Absolutním rekordmanem je Švéd Ingemar Stenmark (86).