Vrchol sezony nevyšel české slalomářské jedničce Martině Dubovské, jež se v minulých dnech potýkala s nemocí. "Poslední tři dny proležela, vůbec nemohla trénovat," prozradil v nahrávce pro média reprezentační šéftrenér Jan Fiedler. Sedmnáctá žena hodnocení SP vyzkoušela první kolo, ale v něm skončila až devětatřicátá. "Jak sama komentovala, vůbec nemohla rozhýbat nohy a už od poloviny měla nohy dřevěný," přiblížil Fiedler. Do druhé jízdy už Dubovská nenastoupila. "Změřila si teplotu a zjistila, že má horečku," uvedl trenér. Adriana Jelínková a Elese Sommerová nedokončily druhé kolo, Celine Sommerová už první.

"Tohle jsem opravdu nečekala, je to neuvěřitelné," uvedla St-Germainová, jež je první kanadskou mistryní světa ve slalomu po 63 letech. Její předchůdkyně Anne Heggtveitová vyhrála slalom v roce 1960 ve Squaw Valley na zimních olympijských hrách, jež se v té době počítaly také jako MS. "Útočila jsem, udělala jsem malou chybu, takže jsem si říkala, jeď, jeď, jeď. A vyšlo to, řekla bych. Nevěděla jsem, kde bych měla stát na stupních vítězů na druhém místě, ale nakonec jsem skončila uprostřed," radovala se St-Germainová.

Američanka ztratila náskok z prvního kola

Na nečekanou medaili zadělala quebecká rodačka už v prvním kole, v němž zajela třetí čas za Shiffrinovou a Wendy Holdenerovou. Švýcarka jela výborně i druhé kolo a zdálo se, že si druhou pozici minimálně udrží, ale v závěrečné části nedokázala projet čistě jednu z branek a vypadla.

Hvězdná Shiffrinová startovala do druhého kola s výrazným náskokem 61 setin na St-Germainovou. Už před prvním mezičasem ale o velkou část tohoto "polštáře" přišla a nakonec zajela až 29. čas. Nejúspěšnější lyžařka historie Světového poháru tak nenavázala na čtvrteční vítězství v obřím slalomu, nicméně získala už 14. medaili z MS. Více (15) jich má pouze německá hvězda 30. let Christl Cranzová.

"Užila jsem si to. Jsem moc spokojená s prvním kolem a s některými částmi druhého kola. Nevěděla jsem, jestli po těch dvou týdnech a po tom, co se stalo, dokážu předvést svůj nejlepší výkon," uvedla Shiffrinová, jež v týdnu oznámila rozchod s dlouholetým trenérem Mikem Dayem. Šampionát zahájila vypadnutím v kombinačním slalomu, poté si však spravila náladu stříbrem v super-G a triumfem v obřím slalomu. "Na konci dvou týdnů jsem už trochu unavená, nedokážu jet rychle ve slalomu. Tedy, samozřejmě že můžu jet rychle, protože mám stříbro, ale je tu někdo, kdo to dokáže ještě rychleji," poznamenala Američanka.

Shiffrinová zároveň vybojovala medaili ve slalomu už na šestém mistrovství světa po sobě. Po čtyřech triumfech v letech 2013-2019 byla před dvěma lety v Cortině bronzová. Úřadující šampionka Katharina Liensbergerová z Rakouska, jež zažívá nevydařenou sezonu, dnes obsadila 20. místo. Předloňská vicemistryně světa Petra Vlhová ze Slovenska byla pátá.