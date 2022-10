Běžkařům se vrací servisní kamion. Je to skvělý pomocník, říká Janatová

Byla velká nepříjemnost, když před necelým rokem přišla české reprezentace v běhu na lyžích o servisní kamion. Na cestě mezi závody světového poháru z Lillehammeru do Davosu měl poruchu. Posádka ho na dálnici ve Švédsku zaparkovala do odstavného pruhu, jenže nepozorný řidič jiného kamionu do něj naboural.

Běžci na lyžích se těší, že je na závodech bude zase podporovat servisní kamion | Foto: CPA