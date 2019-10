Závodí v Kontinentálním poháru a od příští sezony naskočí do elitního kolotoče světových pohárů. Tomu předcházela účast sdruženářek na juniorských MS. A v roce 2021 se uskuteční první závod žen na seniorském šampionátu v Oberstdorfu. K olympijské premiéře dojde asi až v roce 2026.

Na juniorské MS a olympiádu mládeže

O současnosti tohoto odvětví v Česku jsme si povídali s Tomášem Slavíkem, sportovním ředitelem úseku severské kombinace SLČR. „Postrádáme reprezentační tým žen, ale máme šestičlenné družstvo juniorek. Snahou je vychovat z nich konkurenceschopné závodnice pro nejvyšší soutěže. Zatím počítáme, že pojednou Youth Cup a Alpen Cup, což jsou závody třetí výkonnostní kategorie,“ vypráví.

České sdruženářky mají stejnou průpravu jako ju- nioři. „Všeobecná příprava probíhá v klubech společně. Až ve čtrnácti trenéři určí, jestli má závodník větší perspektivu na skoky nebo kombinaci. Šestici dívek chceme za dva tři roky dostat na úroveň, aby byly schopné závodit s širší světovou špičkou,“ pokračuje Slavík.

Podle něj minimálně dvě z půltuctu pojedou v zimě na juniorské MS. „Počítáme se závodem jednotlivkyň a mixem společně s kluky. Naše závodnice se objeví i na olympiádě mládeže v Lausanne,“ uvádí, ale zároveň připomíná nejpalčivější problém, který činovníci severské kombinace musí řešit.

O co jde? Jedná se pochopitelně o nefunkční můstky na zimní skákání. „Přes léto si vystačíme s umělou hmotou, ale v zimě nám extrémně chybí areál v Harrachově. Proto hledáme cestu, aby se tam zprovoznil alespoň můstek K-70. Je to pro nás, ale i pro skokany alfa a omega. Harrachov je díky klimatickým podmínkám někde jinde než ostatní střediska. Sníh tam obvykle vydrží od prosince do března,“ zdůrazňuje sportovní ředitel.

Cesty na zahraniční můstky nic neřeší

Bez domácího tréninku totiž trpí celá mládežnická populace a je takřka nemožné dostat juniory na mezinárodní úroveň. „Můžeme to nahrazovat výjezdy do ciziny, ale vzhledem k průběhu sezony se dá těžko udělat najednou hromada skoků a pak zase měsíc nestát na můstku. Nehledě na to, že junioři se nemohou jen tak uvolnit ze školy a dovolit si odjet třeba na pět dní na soustředění,“ namítá.

Severská kombinace přináší adrenalin. Je to hodně tvrdý sport. Nikde se ale neobjevily tlaky, aby ho provozovaly také příslušnice slabšího pohlaví.

Všechno přinesla moderní doba. Genderová vyváženost funguje nejen v běžném životě, ale hodně silně právě ve sportu. Pokud lyžařskou všestrannost zvládají chlapi, proč by ji nemohly předvádět také dívky?

Nebylo to ale jako před lety u skokanek, které byly skutečnými průkopnicemi a chtěly skákat s muži.

„Do tréninku se dívky v zahraničí a později i u nás začaly zapojovat v klubech a jejich vývoj je postupný. Dostaly podporu od lyžařské federace, přišly první závody a severská kombinace žen má dneska daný olympijský směr. Počáteční rozkoukávání a nedůvěra, které poznala děvčata ve skoku, tady odpadlo,“ uzavírá Slavík.