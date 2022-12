„Nepůsobí to právě pozitivně. Předpokládali jsme, že na příští olympiádě budou děvčata závodit. Zklamaní byli i představitelé mezinárodní federace FIS, protože se podařilo realizovat všechny kroky, které měly olympijskému startu žen předcházet,“ uvedl sportovní ředitel úseku severské kombinace Tomáš Slavík.

Tím bylo před čtyřmi roky juniorské mistrovství světa za účasti sdruženářek. V roce 2021 startovaly ženy i na seniorském mistrovství světa a začal i světový pohár. To byly nejdůležitější požadavky k zařazení olympijského programu.

MOV však přišel s tím, že kombinaci provozuje málo žen a jen v několika zemích. Další výtka směřovala na fakt, že příliš dominují norští závodníci. „Co se týká žen, mělo by se prý počkat, aby se kombinace víc rozšířila. Pak by zařazení nemělo nic stát v cestě,“ tvrdil Slavík.

„Děvčata přitom udělala velký pokrok. Když však nebudou startovat na nadcházejících hrách, je to pro současné osmnáctileté či dvacetileté slečny frustrující, protože čekaly, že si olympiádu mohou vybojovat. Bohužel si budou muset minimálně další čtyři roky počkat,“ krčil rameny.

Co se týká celkového zpochybnění severské kombinace, není pesimistou. „Kombinace je tradičním sportem. Naším trumfem v rukávu je, že světový pohár má velice zajímavý mediální dosah. Během zimy běží prakticky každý víkend televizní přenosy a sledovanost je v evropských zemích na dobré úrovni,“ sdělil.

Zkouší se závody s hromadným startem

MOV však tvrdí, že sledovanost na ZOH je kromě Evropy a Japonska nízká. „Bylo nám doporučeno, abychom se zaměřili na globální trh. Jenže to se dá asi těžko zařídit. Nedovedu si představit, že by se kombinace zaváděla v Austrálii nebo Jižní Americe,“ pokračoval ředitel úseku.

„Nicméně občas není od věci dostat z vrchu nějaký políček. Zkoušíme nový formát závodů s hromadným startem, v nichž se pořadí na stupních vítězů může víc promíchat. Průběh nebude tak jednotvárný a vepředu by se neměly objevovat stále stejné tváře, což bylo kritizováno,“ vyprávěl Tomáš Slavík.

V závodě s hromadným startem nejprve vyběhnou všichni sdruženáři najednou a skok je druhou disciplínou. „Rozdíly v běhu jsou mnohem menší než v intervalovém závodě. Když jede celý balík, tak si závodníci tolik neujedou. Pak daleko víc pak záleží na skokanské části,“ přiblížil.

„Myslím, že je to zajímavý formát. Takových podniků ale bude ve světovém poháru zatím míň než klasických. Pojedou se v případě, kdy se během víkendu mají uskutečnit tři závody. Jednou se tak jelo zkraje sezony ve finském Kuusamu, v lednu to bude v estonském Otepää,“ prozradil.

Na kombinaci musí být v zemi podmínky a tradice

Námitka MOV, že se v kombinaci opakují stále stejné země, vychází z tradic. „Je to tak ve všech lyžařských sportech, ať už se jedná o klasické nebo alpské disciplíny. Na určité úrovni je dělá deset nebo dvanáct zemí. Na šampionátu sice může startovat víc slalomářů nebo běžců na lyžích, ale jejich úroveň nemůže být taková, aby se umístili do padesátého místa. Jedná se o sportovce z netradičních destinací, pro něž je lyžování hobby.“

Příprava adeptů na severskou kombinaci je podle Slavíka složitější v tom, že je svým způsobem nebezpečným sportem a vyzkoušet ji jako hobík vlastně nejde. „V zemi musí být podmínky a tradice. Umělé vytvoření poptávky – jak tomu bylo kvůli pekingské olympiádě v Číně – v případě skoků a severské kombinace nezafungovala,“ vysvětlil.

V budoucnost disciplíny navzdory nepříznivé situaci věří. „Určitě. Nepochybuju o tom. Myslím, že šlo o takovou konzultaci a výměnu názorů. Jde o to, aby se děvčata vytáhla, a to by celému našemu sportu pomohlo,“ dodal.