Dvě chyby vestoje připravily Davidovou o bednu. Naštvalo mě, že šly vedle, řekla

"První střelba mě mrzí. Teď už vím, ale nevěděla jsem o nich (o chybách), překvapilo mě to. Poslední rána vestoje, tam mě to sfouklo. Věděla jsem, že buď prostojím čas, nebo zkusím trefit. Bohužel to nespadlo," řekla Davidová České televizi. Závod označila za strašně divný. "Já bych ho jela jinak, ale foukal protivítr. Častokrát se to sjíždělo, nikdo nechtěl jet, věděly, že to bere síly," popsala.

Jislová po životním výsledku slzela štěstím. Prostě super, radovala se v cíli

Štvrtecký v každé ze čtyř střeleckých položek jednou chyboval a oproti sprintu si polepšil o tři místa. Další dva Češi si pohoršili. Adam Václavík klesl z 36. na 44. místo a Michal Krčmář, který jel pět trestných kol, z toho tři po druhé ležce, se propadl z 30. až na 46 pozici.

Shodně potřetí v sezoně se radovali z výhry ve stíhačce Norka Marte Olsbuová Röiselandová a Francouz Quentin Fillon Maillet.