Šanci na další úspěch bude mít hvězdná Američanka ve středu, kdy je na Kronplatzu na programu druhý obří slalom. Při ideálním scénáři by Stenmarka mohla dostihnout o víkendu ve dvou slalomech ve Špindlerově Mlýně, kde v roce 2011 ve Světovém poháru debutovala. Ve své parádní disciplíně má na kontě už 51 triumfů.

Překoná Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně rekord? Počasí se nakonec umoudřilo

Rodačka z Vailu za rekordním vítězstvím vykročila už v úvodním kole, v němž zajela nejrychlejší čas. První místo pak s přehledem uhájila, když byla nejlepší i ve finálové jízdě. „Asi mi bude chvilku trvat, než přijdu na to, co říct. Teď vůbec nevím, co říct," reagovala bezprostředně v cílovém prostoru na historický úspěch Shiffrinová.

„Je těžké popsat, co cítím, protože během dne je to chvíli plné stresu, pak zase poklidné, někdy nervózní a zase vzrušující. Tyhle dny, kdy se jedou dvě kola, jsou hrozně dlouhé. Je to vyčerpávající a nakonec přijde takovéto obrovské nadšení," líčila dvojnásobná olympijská vítězka své rozpoložení.

Záhrobský velí dobrovolníkům: Když v noci nasněží, jde se na kopec ve čtyři ráno

Vítězstvím si Shiffrinová upevnila vedení v celkovém hodnocení Světového poháru, který už čtyřikrát ovládla. Před druhou Gutovou-Behramiovou má suverénní náskok 556 bodů. Kraluje i pořadí obřího slalomu, v němž o 49 bodů předstihla Italku Martu Bassinovou.