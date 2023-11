V nadcházející sezoně by závodění už mělo vypadat jinak. Loni v lednu se skikrosařka Diana Cholenská při Světovém poháru v kanadské Nakisce zranila koleno takovým způsobem, že se musela rozloučit s vidinou olympijského startem v Pekingu. Dvacetiletá reprezentantka si totiž přetrhla křížový vaz, a to znamenalo jediné - operaci. Po ní následovalo léčení a zdlouhavá cesta zpátky na lyže.

Diana Cholenská se těší na sezonu | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Koleno je už ready, jen jsem ho ucítila při beachvolejbalu. Ale to bylo tím, jak jsem zabrala na měkkém písku. Musím dát pozor na rychlé protipohyby, protože mi v kolenu občas cinklo. Raději si ho na beach tejpuju,“ přiznala závodnice Dukly Liberec Diana Cholenská.

Na lyže se Diana Cholenská postavila už začátkem roku. V březnu odjela do Gruzie na mistrovství světa v Bakuriani a pak i na juniorský šampionát v italském San Pellegrinu. A tam si nevedla vůbec špatně. I když ji limitoval nedostatek lyžařského tréninku, měla dobré starty, ale na trati ztrácela. Výsledkem bylo osmé místo.

V létě pak trénovala doma, na podzim lyžovala ve Švýcarsku a za dva týdny ji čeká první start v evropském poháru na Pitzalu. „Až se rozjezdím a budu připravená, tak naskočím do svěťáků. Chci ukázat, na co mám, ale hlavně si musím být jistá, aby nedošlo k dalšímu zranění,“ vyprávěla Cholenská.

„Vrcholem sezony by mělo být juniorské mistrovství světa, a protože jsem v této kategorii posledním rokem, přála bych si uspět a velkým cílem je získat zlatou medaili,“ zasnila se rodačka z Lučan nad Nisou, která přes léto musela vstřebat dvě velké změny.

Dvě veliké změny

Jednak polské vedení reprezentace v čele s Tomaszem Zerebeckým vystřídala trenérská dvojice Zdeněk Chrástecký-Jan Toth.

„S Poláky to bohužel úplně nevyšlo. Na jednu stranu je to škoda, ale asi by to dál stejně nefungovalo. Přes léto jsem se připravovala s atlety ze skupiny Dany Jandové a s novou trenérskou dvojicí jsme na seznamovací úrovni. Nicméně věřím, že k sobě najdeme cestu a všechno půjde správným směrem,“ přála si absolventka jabloneckého Gymnázia Dr. Antona Randy.

Diana Cholenská se těší na sezonuZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Druhou novinkou byl konec kariéry zkušené Nikol Kučerové, která byla pro Cholenskou vzorem a oporou. „Pomáhala mi třeba v tom, že za roky startů v elitní skikrosové společnosti znala tratě velkých závodů a předávala mi zkušenosti,“ líčila pohledná lyžařka.

„Výhodou ale bylo hlavně to, že jsem měla vedle sebe prima parťačku, s níž - i když byla o deset let starší - jsem byla naladěná na stejné vlně. Teď mi holčičí společnost schází. V týmu mám sice Danu Harvey, ale s Nikol jsem zažila tři krásné roky. Neměly jsme spolu žádný problém a mohly jsme se bavit úplně o všem,“ uzavřela.