Češi tak mohou na Turné čtyř můstků jen překvapit. „Není snadné si to připustit, ale máme jen pět skokanů. Proto ani nebylo těžké sestavit nominaci,“ přiznal reprezentační trenér David Jiroutek s tím, že tím pátým je Vojtěch Štursa. Přestože se Češi s formou příliš nepotkali, jedou v maximálním možném složení. Nemají totiž kde trénovat.

Třeba Čestmír Kožíšek se turné zúčastní hlavně proto, aby vůbec skákal. „Jsme jediná země ve světovém poháru, která nemá na zimní závody můstek. Navíc ve střední Evropě prakticky chybí sníh.“

Náladu před týdnem vylepšily první body. „Je to příjemné.“ Bodované příčky si rozebírají skokani šesti zemí Němci, Rakušané, Norové, Japonci, Slovinci a Poláci. „To je 36 míst a body se udělují do třicítky. K tomu obvykle přibudou Švýcar Ammann nebo Rus Klimov a najednou se o body perou čtyři desítky vůbec ne špatných závodníků. Navíc mají Němci a Rakušané silné národní skupiny,“ poukázal Jiroutek na situaci, jaká nejspíš nastane na Turné.

Přáním jsou body z každého závodu

Koudelka se loni mohl pochlubit výbornou sérií. Bodoval v každém závodě v sezoně. „Teď se nám nepovedl první závod. To trochu nabouralo psychiku a sebedůvěra se rozplynula. Pak se člověk do ní těžko vrací. Zvlášť když máme dva, respektive jednoho a půl konkurenceschopného skokana.“

Tou půlkou měl kouč na mysli Poláška. „Ještě není úplně hotovým skokanem. To je jako hrát proti Barceloně se dvěma dobrými fotbalisty,“ pokusil se o přirovnání.

Co lze za této situace očekávat? „Toť otázka… Pěkné by bylo, kdyby to dopadlo jako posledně, kdy byl Roman pátý. To byl neuvěřitelný výsledek. Chtěli bychom body z každého závodu. Koudy ale není v takové pohodě jako před rokem. Proto těžko předpokládat, jak se pro nás bude Turné odvíjet,“ přemítal trenér.

Atmosféra v týmu je navzdory situaci poměrně pozitivní. Skokani měli přes Vánoce tři dny volno a dnes je už v Oberstdorfu čeká kvalifikace. „Všichni jsou bojovně naladění. Společně hledáme skulinky, jak se zlepšit. V žádném případě neházíme flintu do žita. Kluci se s tím musí poprat, takový je život. Chce to makat a postavit se na nohy,“ uzavřel Jiroutek.

Bez legendárního Kasaie

Jednašedesátý ročník Turné čtyř můstků bude ochuzen o velkou atrakci. Poprvé po 25 letech bude chybět japonský veterán Noriaki Kasai. Sedmačtyřicetiletý „Jágr na lyžích“ se nedostal do nominace. V novém ročníku Světového poháru totiž nebodoval. Na tradiční akci scházel naposledy v roce 1994.

Trojnásobný olympijský medailista na Turné debutoval v 17 letech. Nejlepší umístění zaznamenal v letech 1993 a 1999, kdy skončil druhý. Letos v lednu obsadil 42. příčku. Země vycházejícího slunce však bude mít svého velkého favorita. Rjoju Kobajaši obhajuje loňské prvenství a vede Světový pohár.