Jediný body ve SP urval v lednu. Bylo to 27. místo v Titisee-Neustadtu. Na OH se mu pak nejvíc povedl závod na středním můstku, kde skončil osmnáctý.

Koleno potřebovalo odpočinek

Potom už se už na můstek nepostavil. „Když jsem se před Pekingem zapojil do světového poháru, bylo to náročné. Když jsem nebyl na závodech, trénoval jsem v Planici. Doháněl jsem manko a skoro se nedostal domů,“ vyprávěl závodník z Lomnice nad Popelkou. Na olympiádě skákal každý den. Únava narůstala a koleno ho dost limitovalo. „Sice bych to rád zkusil i při dalších startech, ale bylo jasné, že to nemá smysl.

S reprezentačním trenérem Vasjou Bajcem jsme se dohodli, že bude rozumnější tohle období uzavřít a soustředit se na další sezonu,“ líčil dvaatřicetiletý skokan.„Na koleno to byl velký záběr a potřebovalo si odpočinout. Na to, o jaký závažný zákrok se jednalo, uběhla relativně krátká doba. Přišel čas si odpočinout a nabrat síly,“ pokračoval.

Neměl žádné chmurné myšlenky

Důležité bylo, že se mu hlavou nehonily žádné chmurné myšlenky. „Kdepak. Jedu dál. Mám plnou podporu rodiny. Žena je ráda, že budu pokračovat. Když jsem minulou sezonu nemohl skákat, jen jsem seděl doma. Byl jsem celý nervózní a velkou radost z toho neměla…,“ usmíval se.

„Pokud mi bude sloužit zdraví, nemám důvod končit. Nechtěl bych se loučit tak, že bych po zranění nebyl v pravém závodním módu a výsledky nebyly optimální,“ prohlásil člen Dukly Liberec. Tento týden se vrátil k tréninku. „Jedná se spíš o stabilizační cvičení, která jsou důležitá právě na koleno. Až při větší zátěži se ukáže, jak kloub zareaguje. Ale jsem optimista. Myslím, že to letos už bude dobrý.“

Zatím trénuje doma, kde má klid. „Je to pro mě pohodlnější než někam dojíždět. Na stabilizační cviky tu mám pomůcky,“ říkal. „Pustím se do toho, když je starší syn ve školce a s mladším je manželka venku. Časem k tomu přidám posilovnu, ale to taky nebude problém, protože budu využívat zařízení skokanského areálu v Lomnici,“ plánoval.

Doufá, že se Polášek ještě vrátí

„Věřím, že na souboje se světovou špičkou pořád mám. V této sezoně jsem měl deficit ve skocích. Všechno se dělalo na poslední chvíli a před olympiádou nebylo na nic pořádně čas. Potřebuju hlavně bez zranění projít normální přípravou a v klidu naskákat dostatek tréninkových pokusů. Pak by to mělo být v pohodě,“ přemítal.

Romana Koudelku úplně nepřekvapilo, že kvůli zklamání z nedobrých výsledků opustil skoky jeho mladší parťák z reprezentace Viktor Polášek. „Byli jsme hodně spolu, věděl jsem, že o tom uvažuje,“ pokyvoval hlavou a přiznal, že se mu jeho volbu nesnažil rozmlouvat.

„To by asi nemělo cenu, jeho důvody byly oprávněné. Jinak ale doufám, že to nebylo jeho poslední slovo. Myslím, že až si Viktor odpočine, a v klidu si všechno srovná v hlavě, třeba se za nějaký čas na můstcích znovu objeví,“ dodal.