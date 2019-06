Remsa byl coby skokan aktivní ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století. V roce 1948 reprezentoval československé barvy na olympijských hrách ve Svatém Mořici, na slavném Turné čtyř můstků skončil nejlépe o devět let později na desáté příčce.

Na začátku šedesátých let se přeorientoval na trenérské řemeslo. Jeho největším trenérským úspěchem bylo v osmašedesátém zlato Jiřího Rašky na olympijských hrách v Grenoblu.

Trénoval i u zahraničních reprezentací, například ve Slovinsku se potkal i s úspěšným Primozem Peterkou. Později se věnoval české mládeži, k níž v té době patřil třeba i Roman Koudelka. Ten na legendárního trenéra zavzpomínal na sociální siti. "Odpočívejte v pokoji! Nikdy Vám nepřestanu být vděčný za to, co jste pro mě udělal a navždy zůstanete v mém srdci," napsal na svůj facebookový profil nejúspěšnější český skokan posledních let.