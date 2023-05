Černá mračna se před pár lety stahovala nad Čerťákem. Podle pesimistů hrozil zánik harrachovským můstkům, ale i skokanskému sportu v české kotlině. Stav zchátralého areálu tomu nasvědčoval. Naštěstí žijí v krkonošském středisku lidé, kterým není osud krásného sportu lhostejný a věří, že v Harrachově budou zase skákat světová esa a časem k nim dorostou i čeští letci.

Nalevo od mamuta má vzniknout můstek nové kategorie XL | Foto: se svolením z archivu Stanislava Slavíka

Začalo se něco dít. Vraťme se ale o pár let zpátky. V roce 2019 harrachovské můstky osiřely. Areál byl uzavřen, ovšem na poplach začala bít dvojčata Josef a Stanislav Slavíkové.

Místní patrioti, kteří mimochodem vlastními silami vybudovali ojedinělé Ski Museum Harrachov, a z nichž čiší láska ke skokům, se nehodlali s tristním stavem smířit.

Obnovili Lyžařský a turistický Bucharův klub Harrachov (od roku 1910 první lyžařský klub v Harrachově) a vznikla sbírka na záchranu můstků.

Oslovili Český olympijský výbor a Svaz lyžařů ČR, tehdejší zakladatele obecně prospěšné společnosti Klasický areál Harrachov, která je majitelem můstků, aby je mohli provozovat.

„To se zpočátku nepovedlo, ČOV nechtěl provozu bránit a nabídl svůj podíl Svazu lyžařů. Když ten odmítl, tak po konstruktivním jednání převzal podíl ve společnosti od olympijského výboru Bucharův klub,” říká Stanislav Slavík, který je v obecně prospěšné společnosti předsedou správní rady.

Od roku 2020 se na menších můstcích (K-40, 70 a 90) opět skáče. Na nákladný provoz přispívá Liberecký kraj, úseky skoku na lyžích a severské kombinace Svazu lyžařů, Město Harrachov a všichni, kdo podporují sbírku. Jedná se vlastně o jediné funkční zimní můstky v ČR. Jsou upravené celou sezonu a do Harrachova jezdí trénovat i závodit všichni čeští skokani. V letošní sezoně se tam uskutečnilo devět závodů včetně tří mezinárodních.

Díky sbírce se zájem o chátrající můstky rozhýbal. Nyní je na pořadu zprovoznění velkého můstku K-125, na čemž má obrovský zájem i vedení města. Zároveň také proběhla jednání s Poláky, což má svůj důvod.

Kousek za hranicemi v Jakuszycích je totiž v provozu běžkařský areál, a tak se nabízí varianta společného pořádání světových pohárů a v budoucnosti i mistrovství světa v klasickém lyžování. U nás skoky, v Polsku běhy. K podpoře této myšlenky je vytvořeno memorandum. Důležitější je ale současné dění.

Na valné hromadě skokanského úseku Svazu lyžařů ČR byl novým předsedou zvolen Vít Háček, místopředsedou je Filip Sakala. Dosavadní šéf, někdejší výborný závodník a člen Poslanecké sněmovny Jakub Janda bude s rovněž bývalým místopředsedou Janem Baierem kandidovat za skokanský úsek do nově tvořených orgánů svazu. Není tajemstvím, že Háček se Sakalou by rádi dali příležitost mladým trenérům ze skokansky vyspělých zemí.

Město Harrachov přislíbilo, že investuje prostředky do rekonstrukce můstku K-125. K tomu se přidal i Liberecký kraj.

„Můstek by se měl zrekonstruovat během dvou let, aby se do Harrachova mohly vrátit Světové poháry. To by měl být první krok k tomu, aby jednou došlo i na obnovu mamutího můstku. Jeho znovuzrození podporuje i Mezinárodní lyžařská federace FIS,“ upozornil Slavík.

Můstek nové kategorie XL

Podle Slavíka je o můstek K-125 zájem proto, že je moderní a mezi skokany oblíbený. Dá se na něm totiž skočit přes 150 metrů. To však není všechno. Můstek by se měl zmodernizovat a přechodový oblouk prohloubit na úroveň prohybu nalevo stojícího mamutího můstku.

Díky tomu by se na něm dalo doplachtit ještě o dvacet metrů dál. Z iniciativy Harrachova tak vznikne nová kategorie - XL můstky. Je to jakýsi přechod mezi velkými a mamutími můstky. Josef Slavík má připravenou změnu profilu. O změnách velikosti jednaly komise FIS na nedávném mítinku v Curychu. Řešil se vznik nové kategorie a přestavba harrachovského můstku má podporu.

To by se hodilo zejména ženám, které letos ve Vikersundu prvně skákaly na mamutu, ale můstek K-180 je pro ně příliš velký a náročný. Velký harrachovský můstek by se stal jakýmsi mezikrokem, což vítají i sdruženáři, kteří potřebují svou disciplínu zatraktivnit a přiblížit mladší generaci.

Největší investicí bude nájezdová ledová stopa. Bude potřeba vyměnit dosluhující dřevěné stavby u můstku, přistoupit ke zmíněné úpravě profilu a vybudovat zázemí nad nájezdem pro závodníky.

„Náklady na přestavbu se odhadují na třicet milionů, což je přislíbené ze dvou zdrojů. Věříme, že se to podaří, a v roce 2025 se bude v Harrachově na novém můstku opět závodit. Podporuje to svaz lyžařů, harrachovský starosta Vašíček, hejtman libereckého kraje Půta, my od můstků a snad všichni, kdo skokům fandí. Díky vzájemné spolupráci by se to mělo podařit,“ přál si Stanislav Slavík.

Češi nemají kde trénovat

Můstek K-125 je důležitý i proto, aby se čeští závodníci, kterých rapidně ubývá, neboť nemají kde trénovat, mohli zlepšit a vrátit do špičky. „Poláky, kteří sice mají moderní areály v Tatrách a Beskydech, láká rekonstrukce kvůli tomu, že by mohli trénovat i v oblasti Krkonoš. Věříme, že by nám mohli pomoct s tím, že umějí využívat evropské dotace,“ přemítal Slavík.

Spoléhá i na přátelské vztahy s bývalým slavným skokanem a nynějším předsedou Polského svazu lyžařů Adamem Malyszem. „Před dvěma dekádami přitáhl díky výhrám ve Světovém poháru do Harrachova tisíce polských fanoušků. Ti by k nám zase rádi jezdili,“ dodal.

Skákání dal sbohem i Lejsek



Výčet jmen, která měla táhnout český skok, ale předčasně pověsila skočky na hřebík, je už žalostně dlouhý. Společně s Romanem Koudelkou měli ve Světových pohárech zápolit Lukáš Hlava, Tomáš Vančura, Vojtěch Štursa, Viktor Polášek, Čestmír Kožíšek, či Filip Sakala. Všichni se už ale na můstky dívají jen zezdola. V minulých dnech k nim navíc přibyl i František Lejsek. Teprve jednadvacetiletý závodník skončil údajně z osobních důvodů, ale i kvůli nepříznivé atmosféře, jaká panovala v národním týmu.