Jaká bude letos sezona kdysi slavné české disciplíny? Skok na lyžích se ocitl hraně životaschopnosti. Jedním z dalších pokusů, jak ho resuscitovat, bylo jmenování mladých slovinských trenérů, kteří snad za pár let vypiplají nové závodníky. Ze současné generace zbyl jen Roman Koudelka. Veterán, který je schopný soupeřit se světovou špičkou, má za sebou úspěšné roky, ale i operaci kolena a nelehký návrat na můstky.

Roman Koudelka hovoří na o nadcházející sezoně | Video: Milan Novotný

Ve čtyřiatřiceti má do skákání znovu velkou chuť. Roman Koudelka stojí na prahu další sezony a rád by navázal na roky, kdy se ve světovém poháru pravidelně pohyboval na bodovaných příčkách. K optimismu ho svádí spolupráce s novým trenérským duem u české reprezentace, které tvoří Slovinci Gaj Trček a Jure Šinkovec.

„Oceňuju jejich lidský přístup. Pro mě je výhodou, že jsme generačně podobné ročníky. S Jurem jsem ještě závodil. Líbí se mi, jakou vkládají do své práce profesionalitu a elán. Je to úžasný, a to mně vyhovuje a motivuje. Už jenom to, kolik s námi tráví času, a také jsme naladění na stejnou vlnu,“ vyprávěl spokojeně závodník Dukly Liberec.

Hip hop na rozcvičku

Nezastírá, že ho skoky zase začaly bavit. „Dělá to hodně, člověk víc maká a výsledky se pak dostaví. Často se teď připravujeme v Liberci. Dřív mi to úplně nedávalo smysl. Teď se z tréninků sice vracím unavený, ale nabitý pozitivní energií. Myslím, že přichází druhá skokanská míza, a věřím, že to dlouho vydrží,“ přál si skokan z Lomnice nad Popelkou.

Za dva týdny začíná ve Finsku světový pohár, ale tam Koudelka ještě nenastoupí. „Poprvé se představím začátkem prosince v Lillehammeru. Do Norska pojedu s nějakými cíli, ale před závody nerad něco prozrazuju. Zůstávám nohama na zemi a plány si nechávám pro sebe,“ pokračovala dlouholetá česká jednička.

Nové trenérské vedení přineslo kromě odlišného přístupu i specialitu. Trček je totiž hudebník a do přípravy zapojuje i neokoukané metody. „Jednou jsme na soustředění v Planici místo rozcvičky tancovali v rytmu hip hopu. Bylo to zajímavý a docela sranda. Plus je v tom, že se něco změní a si člověk odpočine od stereotypu,“ líčil s úsměvem.

Nejedná se však o nic zcela nového. „V minulosti jsme s Davidem Jiroutkem chodili na zumbu. Vím, že i jiní skokani kvůli změně pohybu zkoušejí nějaké tance. Ukáže to na nedostatky v koordinaci. No a jestli by nastala nějaká krize, myslím, že by nám Gaj na odreagování něco pustil,“ culil se.

Cítí, že skoky začínají mít kvalitu

Příprava na sezonu byla dost náročná. „Tím, že máme nové trenéry, jsme začali úplně od nuly a zaměřili se hlavně na nájezdové postavení. Je super, že se učím nové věci. To mě vždycky začne bavit. Měl bych se zlepšit a cítím, že skoky začínají mít kvalitu. Pevně věřím, že nadcházející sezona bude lepší než ta minulá a že si ji užijeme,“ říkal otec dvou synů.

Proti mladým kolegům v reprezentaci by si mohl připadat jako kmet, ale bere to s úsměvem. „Často vzpomínám na Kubu Jandu. Když jsem začínal, bylo mu asi devětadvacet, a já se při zmínce o jeho věku usmíval. Říkal mi, počkej, jenom mrkneš, a ono tě to doběhne. Teď je mi čtyřiatřicet, ale připadám si na osmnáct. Zatím se mi daří hlavu oblbnout a tělo se tomu přizpůsobuje,“ usmíval se vítěz pěti závodů SP.

O jeho sportu se říká, že je v pásmu klinické smrti. Zmizela totiž jedna generace, která měla Koudelku postupně nahradit. Viktor Polášek, Vojtěch Štursa a Tomáš Vančura skončili jako mladí. Už neskáčou ani Čestmír Kožíšek a Filip Sakala.

Věří, že ještě přijde super výsledek

„Bohužel tu nejsou kluci, kteří by teď měli být na vrcholu a patřit do širší světové špičky. Popravdě se jim ani nedivím, protože to, co se tady v minulých letech dělo, je otrávilo. Náročné to bylo i pro mě, taky jsem přemýšlel, že to zapíchnu, ale pak přišly změny. Někdy se asi musí padnout na dno a z něj se odrazit,“ přemítal.

„Krakonoš“ Roman Koudelka se závodníky, kteří už ukončili skokanskou kariéru: (zleva) Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek a Vojtěch ŠtursaZdroj: Ivana Roháčková

Podle Koudelky scházel pozitivní vztah k závodníkům. „Chybělo tomu to, co přinesli slovinští trenéři. Teď cítíme lehce kamarádský přístup, ale zároveň tvrdost v tréninku. Za minulostí jsem udělal tlustou čáru. Dívám se dopředu a zajímá mě jen to, co bude dál. Je potřeba dělat změny. S tím, co stačilo na vítězství před devíti lety, se už dneska nedá uspět.“

Motorem pro účastníka čtyř olympijských her je víra, že se ve světových pohárech vrátí na umístění kolem elitní desítky. „Kdybych neměl takovou motivaci, už bych nesportoval. Já ale věřím, že ještě přijde super výsledek. I když jsem byl zraněný nebo v některých sezonách na dně, tak jsem nepřestával věřit. Pevně doufám, že se mi to splní. Cílím na další olympiádu, chtěl bych tam předvést něco pěkného,“ dodal s nadějí.