Davidová byla tentokrát nejhorší z Češek. Bezchybně střílející Jessica Jislová dojela v tyrolském středisku sedmnáctá a Eva Kristejn Puskarčíková dvaatřicátá.

S jedním trestným kolem zvítězila obhájkyně křišťálového glóbu Italka Dorothea Wiererová a upevnila si vedení i v průběžném pořadí. Druhá skončila přesně střílející Norka Ingrid Tandrevoldová před Ruskou Světlanou Mironovovou.

Charvátová jednou minula vleže, vstoje ale terče "vyčistila" za 29 sekund a se startovním číslem čtyři byla v cíli nějakou dobu v čele. Nakonec se na stupně vítězů nevešla, ale šesté místo je její druhý nejlepší výsledek v kariéře. "Tohle bylo podle mých představ, ale nad očekávání. Hochfilzen je místo, kde to miluju," řekla České televizi Charvátová, která na stejné trati a na stejném místě v prosinci 2015 skončila v SP pátá, což je její životní maximum.

Davidová sice po střelbě vleže figurovala na třetí příčce, na které dokončila úvodní sprint v Östersundu, ale vstoje netrefila poslední dvě rány. V Hochfilzenu se české jedničce nedaří, loni zde dokončila sprint až jako 62. a ani neprošla o stíhačky.

Mužský sprint odstartuje ve 14:20, českou sestavu tvoří Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Adam Václavík a Jakub Štvrtecký.

Výsledky sprintu:



Ženy (7,5 km): 1. Wiererová (It.) 21:26,5 (1), 2. Tandrevoldová (Nor.) -5,9 (0), 3. Mironovová (Rus.) -18,3 (1), 4. Fialková (SR) -22,1 (0), 5. Öbergová (Švéd.) -24,3 (1), 6. Charvátová (ČR) -29,3 (1), 7. Olsbuová Röiselandová -32,4 (2), 8. Eckhoffová (obě Nor.) -33,7 (2), 9. Valj Semerenková (Ukr.) -34,7 (0), 10. Bescondová (Fr.) -38,2 (0), …17. Jislová -53,4 (0), 32. Kristejn Puskarčíková -1:14,7 (2), 35. Davidová (všechny ČR) -1:21,5 (2).



Průběžné pořadí SP (po 3 z 24 závodů): 1. Wiererová 156, 2. Tandrevoldová 113, 3. Olsbuová Röiselandová 112, 4. Öbergová 101, 5. Simonová (Fr.) 95, 6. Häckiová (Švýc.) 93, 7. Davidová 84, …22. Charvátová 49, 24. Kristejn Puskarčíková 49, 39. Jislová 24.