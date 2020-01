Paralelní obří slalom v italském Sestriere má překvapivou vítězku. Z premiérové výhry ve Světovém poháru se raduje Francouzska Clara Direzová. Bod do hodnocení seriálu si díky postupu do vyřazovacích jízd připsala i Martina Dubovská.

Francouzská lyžařka Clara Direzová oslavuje v cíli závodu Světového poháru v obřím slalomu v italském Sestriere. | Foto: ČTK

Česká reprezentantka hned do první jízdy "vyfasovala" asi nejtěžší možnou soupeřku, vítězku kvalifikace Mikaelu Shiffrinovou. S tou jela v úvodu vyrovnanou jízdu, pak ale zaváhala a do cíle nedojela. Do odvetné jízdy tak startovala s půlvteřinovou ztrátou, kterou Američanka nakonec navýšila na více než vteřinu.