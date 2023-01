„V pátek budeme ubytovaní v Liberci, půjdeme tam na hokej Liberec - Litvínov a našeho rodáka Michala Ivana, který hraje za Liberec. V sobotu v šest ráno vyrazíme do Špindlerova Mlýna. Vstupenky jsme si pořídili už v říjnu v internetovém prodeji. Na fandění si bereme slovenské vlajky. A borovička? Ta nemůže chybět,“ pousmál se šibalsky a jako důkaz připojil fotku tří lahví proslulé slovenské kořalky.

Ve Svatém Petru se bude mluvit slovensky. Vlhovou poženou davy fanoušků

V krkonošské zimě, při několika hodinách stání či sezení u tratě nebo v cílovém dojezdu, něco na zahřátí rozhodně přijde vhod. Když se konal Světový pohár ve Špindlerově Mlýně před čtyřmi lety, vytvořili slovenští fanoušci na tribunách báječnou atmosféru. Ta se očekává i tento víkend.

Fanoušky dopraví do dějiště autobusy zdarma

Fanoušci řeší, kde zaparkují. Po zaplnění vyhrazených parkovacích míst na příjezdu do Špindlerova Mlýna budou muset odstavit auta už ve Vrchlabí u sportovního areálu Vejsplachy, odkud se můžou vydat do dějiště Světového poháru ve Svatém Petru bezplatnou kyvadlovou dopravou. Autobusy budou jezdit každých 10 až 15 minut a budou stavět i na dalších místech na trase mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem. Dopravu budou koordinovat policisté. „Uvažujeme, že auto necháme ve Vrchlabí a využijeme kyvadlovou dopravu, ať je to v klidu,“ plánoval v pátek Karol Mužík.

„Během Světového poháru bude ve Špindlerově Mlýně velmi rušno, a proto budou platit omezení v dopravě,“ upozornila policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Zlomený obratel připoutal Zabystřana na lůžko. Teď má tři zlata z univerziády

Vjezd do města bude umožněn pouze osobám bydlícím, ubytovaným nebo zde zaměstnaným. Policie bude dohlížet na příjezd všech návštěvníků, pomáhat však bude i při organizaci parkování vozidel u Vrchlabí po zaplnění parkovacích kapacit v horském středisku. „Jakmile organizátoři vyhodnotí stav naplnění parkovacích kapacit jako kritický, spustí se systém kontrolních bodů, kdy se řidiči do Špindlerova Mlýna dostanou pouze na základě patřičných povolení uvedených pro jednotlivé kontrolní body organizátorem,“ upřesnila policejní mluvčí. „Budeme dohlížet i na veřejný pořádek a věnovat se také zajištění bezpečnosti osob a majetku,“ dodala.

Obavy vystřídal výživný koktejl

Nával sportovních fanoušků vítá krkonošské horské středisko s otevřenou náručí. O to víc po pandemii covidu a oblevě, která provázela dosavadní průběh zimy od konce prosince až do poloviny ledna, tedy v top sezoně. Aby vysoké teploty nad nulou trvaly tak dlouho, v Krkonoších nepamatují.

„Byly to velké nervy. Začátek prosince byl výborný, radovali jsme se z toho, že je sníh, ale potom přišla katastrofa s počasím v celé Evropě a trpěli tím hoteliéři, vlekaři a všechny služby. Už jsme to znovu viděli černě. Po letech covidu a uzávěr jsme si mysleli, že to bude rána do vazu, leden byl na kšeft opravdu špatný,“ připustil černé myšlenky starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura, dlouholetý podnikatel v cestovním ruchu.

Karta se nakonec obrátila, do Krkonoš tak míří tisíce hostů a fanoušků. „Jsme šťastní, že se Světový pohár ve Špindlu koná. Je to unikátní akce a promo do celého světa. Je pecka, že Špindl bude v zahraničních televizích v přímých přenosech. Po olympiádě dětí a mládeže, která skončila ve čtvrtek a na kterou Světový pohár hned navazuje, je to takový výživný koktejl. V neděli nám najíždí německá klientela ze Saska, kde mají prázdniny. Do toho ještě jsou prezidentské volby. Bude to náročné, ale jsme za to šťastní,“ řekl starosta Špindlerova Mlýna.

Špindl? Hvězdy Kosteličové, zraněné oko Záhrobské a debut americké slečinky

Lidem, kteří nechali volbu prezidenta na sobotu, doporučuje využít pro jistotu volební místo v jiném městě. „V sobotu nelze počítat s tím, že voliči vystoupí z auta a hodí lístek do volební urny,“ poukázal na očekávaný nával v jediné volební místnosti ve Špindlerově Mlýně v knihovně.

Svíčková a borůvkový koláč

Lyžařky jsou ubytované ve Špindlerově Mlýně v hotelu Orea Resort Horal. Hotel je kompletně obsazený závodnicemi a jejich doprovodnými týmy, což představuje 161 pokojů s kapacitou 380 lůžek. „Je to pro nás obrovská prestiž, ale také velký závazek,“ uvedl ředitel hotelu Horal Marian Novotný.

„Hodně dbáme na bezpečnost, soukromí a pohodu závodnic. Nesmí například dostat otevřené nápoje. Musí být zavřené kvůli dopingu. Všechny zaměstnance jsme otestovali na covid,“ upřesnil některá opatření. V hotelu bude bydlet i největší hvězda Mikaela Shiffrinová. „Neměla žádné speciální požadavky. Vypadá, že je velmi skromná,“ naznačil, že americká sportovkyně se obešla bez hvězdných manýrů.

Křížová: Shiffrinová a Vlhová jsou nejlepší, ale ať lidé přijdou kvůli Dubovské

Žádné výjimečné požadavky neměly lyžařky ani na stravování. „Spíše se dbá na vyváženost stravy. Dostali jsme nutriční hodnoty s upřesněním, co závodnice potřebují. Budeme připravovat více kuřecího masa, krůtí, hovězí, ryby, hodně saláty, naopak eliminujeme vepřové maso. Nabídneme také českou regionální klasiku u večeří po závodě, například svíčkovou, kachní prso a náš borůvkový koláč. Připravených bude vždy osm hlavních jídel a k tomu množství příloh,“ vyjmenoval chystané menu Marian Novotný. Jediným mimořádným přáním zatím byl vegetariánský burger. „Není problém, to umíme,“ reagoval ředitel.

Výrazně složitější bylo pro hotel zajistit servisním týmům prostory pro přípravu lyží. Některé lyžařky si přivezly 25-30 párů. „Kvůli tomu jsme vyčlenili naše garáže, prostory v zázemí a s pořadateli jsme navezli kontejnery na mazání lyží kolem hotelu,“ vysvětlil ředitel hotelu Horal, jak si poradili s tímto úkolem.