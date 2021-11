Zimní příběh s velkým olympijským finále začal přímo pohádkově. Všechno odpálila mistryně světa Davidová, která suverénně ovládla vytrvalostní závod ve švédském Östersundu. Všechny soupeřky totálně převálcovala, když na střelnici ani jednou neminula.

„Sama nevím, jak jsem to dokázala. Jsem za to ráda,“ glosovala čistou střelbu čtyřiadvacetiletá biatlonistka. Ve Skandinávii bojovala i s ukrutným mrazem. „Jsem tak zmrzlá, že jsem ráda, že jsem ráda. Na trati jsem měla asi takové pocity.“

Precizní Davidová. Mistryně světa rozjela sezonu vítězně. Fajn pro hlavu, řekla

Obhájkyně světového titulu ze závodu na 15 kilometrů v Pokljuce mluvila před olympijskou sezonou o nervozitě. Úspěšný vstup do Světového poháru ji uklidnil.

„Je to fajn hlavně pro hlavu,“ oddechla si. Úspěch ale nijak nepřeceňovala. „Na druhou stranu opravdu ty první závody vůbec nic neříkají. Musíme makat dál a doufám, že to bude v nějakých rozumných mezích i nadále,“ poznamenala.

Davidová vyhrála třetí velký závod v kariéře. Vedle světového titulu dosud triumfovala ještě v lednu 2019 ve sprintu v Anterselvě.

Dokonalá generálka na olympiádu

To o čtyři roky starší Eva Samková má dům napěchovaný trofejemi až po půdu. Úřadující držitelka velkého glóbu ve snowboardcrossu o víkendu oslavila už osmnáctý triumf v seriálu ve Světovém poháru.

Také olympijská vítězka neměla v prvním závodě sezony konkurenci. Na dlouhé trati v čínském Secret Garden, kde se v únoru pojede o olympijské medaile na hrách v Pekingu, ovládla čtvrtfinále i semifinále.

Odvážným manévrem ke zlatu. Jsem ráda, že jsem to nevysrabila, smála se Samková

Jen ve finále na chvilku vedení ztratila, odvážným předjížděcím manévrem si ale dojela pro zlato. „Snažila jsem se to tam narvat, to byla jediná cesta. A jsem ráda, že jsem to nevysrabila,“ smála se osmadvacetiletá Samková, která se počtem triumfů vyrovnala slavnému běžci na lyžích Lukáši Bauerovi.

Pro obě česká medailová želízka v olympijské ohni je povedený vstup do sezony příslibem pro Peking.„Určitě je to povzbuzení. Vím, jak jsem na tom. Cítím se dobře, ale na olympiáděto bude něco jiného,“ tuší Samková.