Bez zásobníku sněhu by se o víkendu v Novém Městě na Moravě nemohl odjet Světový pohár v běhu na lyžích.

Ať je to s globálním oteplováním a počasím, jak chce, pokud by pořadatel odřekl závod kvůli nedostatku sněhu, mohl by u příslušné federace získat nálepku nedůvěryhodnosti, a to nikdo nechce. Zásobníky se tak staly trendem a nutností. Mají je i jiné evropské areály zimních sportů. I ve Skandinávii.

Zásobník je ohromná díra v zemi. Na konci sezony se zaplní umělým sněhem, který vydrží do začátku té příští.

„Masy sněhu zakrývá sedmdesát centimetrů dřevní štěpky. Je to výborný izolant. Teplota se drží na nule a sníh příliš neodtává ani v horkých letních dnech,“ vypráví Jan Skřička, generální sekretář organizačního výboru Světového poháru.

Na stejném místě se pojede i biatlon

Jáma o rozměrech zhruba 100krát 80 metrů je od roku 2015 umístěna nedaleko od stadionu Vysočina arena pod kopcem Harusák.

„Hloubka jde z roviny a postupně se zakusuje do svahu až do deseti metrů. To je mez únosnosti. Kdyby byla vrstva vyšší, sníh by neudržel strukturu. Váhou by se zbortil a proměnil v led,“ vysvětluje Jan Skřička s tím, že zásobník pojme až 60 tisíc met-rů krychlových sněhu.

Na tratě ho rozvážejí nákladní vozy. „Začátkem března se ve Vysočina areně pojede světový pohár v biatlonu, a tak by měla zhruba metrová vrstva vydržet až do té doby. Sněhu jsme navezli víc než obvykle. Před biatlonem asi decimetr z povrchu seškrábneme rolbou. Bude ušpiněný a v lese zanesený od jehličí,“ konstatuje.

Neuvěřitelná pomoc

Novoměstští pořadatelé připravili pro elitní běžkaře zkrácený okruh (3,75 km). Pozlobilo je však nevyzpytatelné počasí. „Bez zásobníku bychom neměli šanci. Před Vánocemi jsme museli navážení sněhu zastavit, abychom o něj nepřišili. O to víc práce nás čekalo v novém roce,“ pokyvuje hlavou.

Historie zásobníků má původ v někdejších v ledových jámách, které se hloubily kvůli nejrůznějšímu ochlazování. Vybudování a provozování obřího „mrazáku“ není podle Jana Skřičky extrémně nákladné.

„Spíš je problém získat povolení na vykopání tak velké jámy. Byla kolem toho poměrně složitá administrativa, ale jsme rádi, že zásobník máme. Je to neuvěřitelná pomoc,“ dodává.