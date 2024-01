Fantastický úspěch. Dvacetiletá snowboardistka Zuzana Maděrová se po dvou čtvrtých místech dočkala premiérových stupňů vítězů. Na světovém poháru v Simonhöhe zazářila druhým místem v paralelním obřím slalomu. Závodnice Dukly Liberec prohrála ve finále s domácí Rakušankou Sabine Schöffmannovou.

Česká snowboardistka Zuzana Maděrová. | Foto: Svaz lyžařů ČR

„Od rána to bylo skvělé. Nemám slov. Trať byla super a terén taky. Byl to čistý led, to já mám ráda,“ libovala si teprve dvacetiletá snowboardistka.

Z kvalifikace postoupila Maděrová z osmého místa. Ve vyřazovacích jízdách nejprve porazila Němku Melanii Hochreiterovou. Ve čtvrtfinále získala o tři setiny skalp druhé ženy průběžného pořadí SP Cubaki Mikiové z Japonska a v semifinále pak vyřadila Michelle Dekkerovou z Nizozemska.

„Led je super, když uděláte všechno správně, vždy vás podrží, zároveň se vám ale vymstí, když to správně neuděláte, a to se přesně stalo ve finále. Chtěla jsem tam narovnat jednu branku a led mě pustil,“ vykládala.

Ve čtvrtfinále měla namále. „Nahoře jsem nabourala do startovní desky, odstartovala jsem o pár sekund dříve, a tak jsem už nahoře trochu ztrácela. Snažila jsem se to dojet a ten rozdíl se zmenšoval a zmenšoval. Chyběly už jen čtyři brány, a tak jsem si řekla buď, anebo, a poslala jsem to tam prakticky rovně. Vyplatilo se to,” přiznala Maděrová.