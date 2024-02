Po Jizerské padesátce přišly zimní sporty v Česku kvůli nedostatku sněhu o další elitní podnik. Tradiční závod světového poháru ve freestyle snowboardingu, Audi SnowJam 2024, který se měl konat v polovině března ve Skiareálu Špindlerův Mlýn, je z důvodu nepříznivých sněhových podmínek zrušen.

Oblíbený SnowJam se letos konat nebude. | Foto: ČTK

„Po dohodě Svazu lyžařů ČR s Mezinárodní lyžařskou a snowboardovou federací a Skiareálem Špindlerův Mlýn jsme bohužel museli udělat zásadní rozhodnutí a letošní ročník závodu vzhledem k aktuálním sněhovým podmínkám zrušit. Přes maximální podporu skiareálu a slibný začátek sezóny jsme za poslední dva týdny přišli o více než polovinu sněhu určeného pro výstavbu trati,“ uvedl na webu czech-ski.com šéf organizačního výboru Martin Černík.

„Z toho, co nám zbylo, není možné postavit trať, která by splňovala bezpečnostní a kvalitativní parametry nutné pro světový pohár. Vzhledem k tomu, že předpověď na následující týdny neukazuje teploty potřebné k další výrobě sněhu, je zrušení akce nepříjemným, ale pragmatickým rozhodnutím. Velmi nás to mrzí zejména kvůli závodníkům a také fanouškům snowboardingu, kteří se na Snowjam těšili,“ dodal smutně bývalý snowboardový profesionál a olympionik, který Audi SnowJam založil.