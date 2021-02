Jak jste spokojená s opět čtvrtým místem na trojce?

Nebylo to špatné. Z času ani umístění nejsem zklamaná. Spoustu holek bylo pomalejší než minulý týden. Tedy až na Voroninovou, která jela to, co jela… Mně se jelo celkem fajn, kola byla vyrovnaná, čtyři nula nula není k zahození.

Čas 4:00,59 je ale pomalejší než před týdnem. Jaký byl průběh závodu?

Samozřejmě bych byla raději, kdybych zajela pod čtyři minuty. To stoprocentně. Závod se vyvíjel celkem dobře. Jak jsem říkala, kola byla vyrovnaná, akorát jsem ten závod nerozjela tak rychle jako minulý týden. Poznat už to bylo na rozjezdu a prvním kole, kde jsem ztrácela nějakých sedm osm desetin. To asi rozhodlo o celkovém čase přes čtyři minuty. Dobré bylo, že jsem nijak nekapala, protože jsem závod jela vlastně sama. Trošku byly problémy na střídačkách, kde jsem nemohla dělat to, co normálně jezdím. Nechci hodnotit ostatní, ale i holka, která jela minulý týden za padesát osm, měla nyní také přes čtyři. Je vidět, že každý závod je jiný a pořadí se míchá.

Co říkáte výkonu Rusky Voroninové, která zajela nový rekord dráhy?

Hned když jsem viděla, jak to rozjela, mi bylo jasné, že pojede neuvěřitelný čas. To se v cíli potvrdilo. Já jsem do závodu nešla s tím, že bych mohla její čas 3:56 atakovat, když jsem tady udělala minulý týden osobák 3:59. Proto jsem se snažila na její výkon při své jízdě nemyslet.

Co vám uplynulé závody Světového poháru, ale i předcházející mistrovství Evropy ve víceboji ukázaly směrem k mistrovství světa?

Především to, že soupeřky jsou brutálně rychlé. Už teď je jasné, že na trojce to bude hodně vyrovnané. Boj o medailové pozice bude hodně těžký. Stejně tak na pětce. Alespoň to bude zajímavé a řekla bych, že i dost vyhrocené. Uvidíme.

Dokážete odhadnout, jak vysoko bude na mistrovství světa viset medaile na tříkilometrové trati?

Pokud mám soudit podle výkonů v uplynulých třech víkendech, tak medaile bude viset určitě pod časem 3:59. Což pro mě znamená zajet znovu svůj zdejší nejrychlejší čas. Na jednu stranu je to výzva. Na druhou stranu nevím, jestli to je v mých silách. Holky vážně jezdí dobře. Minulý týden zajela rychle Schoutenová, nyní Voroninová, De Jongová takhle jezdí pořád. Zajet pod čtyři je v silách dalších holek. Bude to boj.

Doléhá na vás fakt, že se blíží vrchol sezony?

Samozřejmě, je to mistrovství světa. Navíc pro mě je úplně jiné, že tady nejsou diváci a že jsme už pátý týden na jednom místě. Je fajn říct: Je to mistrovství světa. Ale na mě to tentokráte působí trošku jinak.

Budete právě s ohledem na zmíněná specifika nějak měnit závěrečnou přípravu na šampionát?

Tak to nevím, to je otázka na Petra (Nováka, trenéra – pozn. aut.). Zatím jsme se o tom ještě nebavili, takže vůbec nevím, jak to bude vypadat.