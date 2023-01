Na to si fanoušci ještě určitě pamatují. Jak to ale na černé sjezdovce dopadlo v prvních ročnících a jak si počínala nejlepší česká slalomářka Šárka Strachová, v té době ještě Záhrobská?

S kladivem na láhev šampusu

V roce 2005 v Krkonoších zazářila sympatická Janica Kosteličová, čtyřnásobná chorvatská olympijská vítězka a pětinásobná mistryně světa. Po vítězství v obřím slalomu předvedla v cílovém prostoru čtyři gymnastické hvězdy za sebou. Svou sílu dokumentovala i druhou příčkou ve slalomu.

Záhrobské bylo dvacet, doma už měla světový bronz a ve Špindlu dojela osmá. O tři roky později rodačka z nedalekého Benecka při lednovém závodě rozradostnila pátou příčkou diváky. A to navzdory tomu, že v roli mistryně světa z předchozí sezony startovala kvůli zranění oka s kontaktní čočkou, která jí chránila rohovku.

Křížová: Shiffrinová a Vlhová jsou nejlepší, ale ať lidé přijdou kvůli Dubovské

K nehodě došlo kuriózním způsobem. Při silvestrovském křtu sjezdovky ve Vítkovicích si způsobila tržnou ránu na víčku střepem od láhve šampaňského, když jí nešťastně rozbíjela kladivem… Pro vítězství si dojela Rakušanka Marlies Schildová před Slovenkou Veronikou Zuzulovou. Obří slalom se stal tehdy kořistí Italky Denisy Karbonové.

V roce 2011 triumf ve slalomu obhájila Schildová, obřák se stal kořistí Němky Viktorie Rebensburgové. Záhrobské se rok po zisku olympijského bronzu nedařilo podle představ a dojela dvacátá. „Nebylo to pro mě úplně dobré období, trápila jsem se,“ ohlédla se s odstupem závodnice, která ve SP stála sedmnáctkrát na stupních vítězů.

Překoná v Krkonoších Stenmarka?

Speciální vzpomínku na Špindlerův Mlýn má Mikaela Shiffrinová. V roce 2011 tam den před svými 16. narozeninami debutovala ve světovém poháru. I když se v obou disciplínách nedokázala kvalifikovat do druhého kola, ráda se do Krkonoš vrací. „Je to pro mě mimořádné místo, takže se opravdu těším,“ vzkázala rodačka z Vailu.

Pořadatelé se snaží, aby byl SP zase lepší



Až před čtyřmi roky se závodu světového poháru ve Špindlerově Mlýně stala akce, která přesahuje sportovní rámec. „První ročníky nebyly moc úspěšné. Proto jsme se zaměřili na rok 2019, aby byl světový pohár jiný. To se povedlo. Pojali jsme ho jako sportovně-společenskou šou, a to je i základ k letošnímu podniku,“ nastínil svou představu ředitel závodu Max Gottfried. „Pochopitelně se snažíme, aby to bylo zase lepší. Laťka se má vždy přelézt, ne podlézt.“

O dvanáct let později přijíždí do nejvyšších českých hor v roli nejúspěšnější závodnice všech dob. Tento týden se dvěma výhrami v italském Kronplatzu zastavil počet jejích triumfů ve SP na čísle 84 a v ženském žebříčku přeskočila krajanku Lindsey Vonnovou.

Nyní dvojnásobnou olympijskou vítězku dělí už jen dvě výhry od absolutního rekordu 86 vítězství legendárního Ingemara Stenmarka. Na slavného Švéda se může dotáhnout v neděli, pokud v Krkonoších vyhraje oba slalomy.

„Technicky to možné je, ale uvidíme, jestli dokážu na závody přetavit energii do svých slalomových lyží,“ uvedla Shiffrinová, která v celkovém hodnocení SP vede drtivým rozdílem 611 bodů před Švýcarkou Larou Gutovou-Behramiovou.

Dubovská chce potěšit fanoušky

Za Česko nastoupí šest lyžařek – Martina Dubovská, Gabriela Capová, Adriana Jelínková, Klára Gašparíková a sestry Elese a Celine Sommerovy. Prvně jmenovaná jako jediná v této sezoně boduje a v průběžném pořadí slalomářek je na 17. místě. O víkendu chce zapomenout na nezdary z posledních dvou startů, kdy nedokončila první kolo.

Záhrobský velí dobrovolníkům: Když v noci nasněží, jde se na kopec ve čtyři ráno

„Špindl je doma, a dokonce pojedeme dva slalomy - co víc si přát. Doufám, že zajedu super jízdy a potěším fanoušky. Na závody v roce 2019 mám pěkné vzpomínky,“ zmínila 23. místo.

„Úžasní lidé u trati mě povzbuzovali a hnali do cíle k solidnímu výsledku. Očekávám, že mi svými hlasivkami opět pomohou,“ dodala lyžařka z česko-slovenskými kořeny. Ještě lépe si v roce 2019 vedla Capová, která ve slalomu skončila patnáctá.