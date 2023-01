Americká lyžařská superstar Mikaela Shiffrinová, která vyhrála ve Špindlerově Mlýně v sobotu a v neděli jí dělilo titěrných šest setin sekundy od vyrovnání historického rekordu Ingemara Stenmarka v počtu vítězství ve Světovém poháru, prostředí v Krkonoších chválila.

„Bylo úžasné tady závodit. Prostě to tu miluju. Závody ve Špindlerově Mlýně byly úžasné, děkuji moc organizátorům za připravení perfektních tratí. Fanouškům za to, že přišli a vytvořili úžasnou atmosféru. Vytvořila jsem si spoustu krásných vzpomínek. Doufám že se sem brzy vrátím,“ řekla. Aby se jí přání splnilo, to by chtěli také organizátoři. Světový pohár se podařilo dostat do Česka po čtyřech letech. Naposledy se konal v roce 2019, kdy se na něj čekalo osm let. Špindlerův Mlýn se bude chtít ucházet o další pořadatelství.

„Jedním z modelů, který přichází v úvahu, je střídání se slovenským střediskem Jasná ve dvouletých cyklech. Je to fajn díky tomu, že se daří držet pohromadě organizační tým. Na organizaci ve Špindlerově Mlýně se podílela řada kolegů ze Slovenska, my jsme Jasné pomáhali v roce 2021, když se konal Světový pohár tam. Věřím, že tento koncept funguje. Bude to samozřejmě o vyjednávání s Mezinárodní lyžařskou federací, pokusit se dostat znovu Světový pohár do Česka,“ potvrdil Deníku zájem o další podnik šéf organizačního týmu Max Gottfried.

„Na sjezdovku a organizaci máme od Mezinárodní lyžařské federace výborné hodnocení. Byli spokojení, žádný zásadní problém se nestal. Po stránce návštěvnosti je Špindlerův Mlýn jednoznačně jedno z lepších míst Světového poháru, takovou návštěvnost lyžařky běžně nemají. Z toho byli zástupci mezinárodní federace nadšení. Překročili jsme návštěvnost z roku 2019, to nás velmi těší. Věříme, že si diváci odnesli fantastický zážitek,“ uvedl Gottfried.

Nejtěžší bylo pro organizátory připravit závodní sjezdovku. „Její přípravu se podařilo dokončit v poslední možné chvíli. Naštěstí to vyšlo díky počasí a práci lidí, kteří se na přípravě podíleli, protože bez nich by to nešlo. Obrovský kus práce odvedli jak zaměstnanci skiareálu, kteří připravovali základ pro sjezdovku, tak dobrovolníci. Ti makali dnem i nocí, aby sjezdovka vypadala tak, jak má. Povedlo se to, všichni byli spokojení,“ ocenil šéf organizačního týmu. Do organizace a příprav se podle něj zapojily stovky lidí.

Ve Špindlerově Mlýně startovaly i dvě největší hvězdy ženského lyžování Mikaela Shiffrinová a Petra Vlhová. Manýry prý netrpěly. „Neměly vůbec žádné speciální požadavky. Shiffrinová a Vlhová jsou absolutní profesionálky. My jsme se snažili speciálně pro tyto dvě elitní lyžařky vytvořit zázemí, které bude pro ně zajímavé. Z jejich strany to byla velmi profesionálně odvedená sportovní práce,“ potěšilo Gottfrieda.