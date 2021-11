„Do Tokia jsem se jako atlet nenominoval, a tak to zkouším do Pekingu s bobisty. Je to životní šance,“ vypráví rodák z Ústí nad Orlicí.

Po bobech pošilhával delší dobu. Zkušenosti v posádce čtyřbobu s pilotem s Dominikem Dvořákem už dřív zažil, startoval i na juniorském mistrovství světa. Nyní se v roli brzdaře snaží chopit příležitost za pačesy. Pomohla mu k tomu i výhra v testu, která určila, kdo se představí v prvním závodě Světového poháru.

V úvodu trošku scházela síla

Na víkendovém dvojzávodě v Innsbrucku startoval se zmíněným Dvořákem na dvojce i čtyřce. O dva týdny dřív při závodě Evropského poháru v Lillehammeru při svém návratu na boby po pěti letech s Adamem Dobešem vyhráli a v druhém závodě skončili čtvrtí.

„Ve Světovém poháru je konkurence strašně nadupaná. Ve dvojce byla očekávání malinko vyšší než čtrnácté místo. Doufali jsme, že by to mohlo vyjít na top 10. Rozdíly byly těsné, ale pro mě to jako premiéra ve světovém poháru bylo super,“ líčí závodník pražské Dukly, který na Julisce trénuje sprint s Janem Velebou.

Přiznává, že výsledek částečně ovlivnila jeho nižší hmotnost a také pilotovy problémy se zády, s nimiž se potýkal v přípravě.

„Do bobu jsme museli naložit pětadvacetikilovou zátěž, nicméně nám v úvodu trochu scházela síla. Vypouštěcí rychlost po startu nebyla špatná, ale chyběl nám kousek k tomu, abychom mohli zabojovato desítku,“ vysvětluje šestadvacetiletý rychlík.

Na čtyřbobu, kde se váha rozloží na víc lidí, už byl start lepší, a výsledkem byla dvanáctá pozice. Program SP bude o nadcházejícím víkendu pokračovat opět v Innsbrucku, ale tentokrát dojde k prostřídání české posádky. V Rakousku se představí Jáchym Procházka a Dominik Záleský zamířil do německého Altenbergu, kde si zopakuje start v EP.

Vyjde cesta z Pekingu do Bělehradu?

„Adam Dobeš taky bojuje o olympiádu, což znamená, že pokud by se to v rámci světového rankingu povedlo, mohli bychom mít v Pekingu dva dvojboby. Zatím si stojíme docela dobře, ale chtělo by to zopakovat podobné výsledky, jaké jsme měli v Norsku,“ pokračuje sportovní obojživelník.

Vítězství v Lillehammeru, i když se zrodilo v nižší konkurenci, si bobisté hodně cení. „Podle všeho se jednalo o premiérový český triumf v této soutěži. V druhém závodě nám k pódiu moc nechybělo, takže super,“ říká závodník, navazující tak trochu na jamajské sprintery/bobisty ze slavné filmové komedie Kokosy na sněhu.

Na atletiku ale nezanevřel. Naopak, chce závodit v halové sezoně. „I kdybych odjel na olympiádu, měl bych po ní stihnout zimní mistrovství republiky. Trénink na boby se od sprintérského zase tak moc neliší. A když budu mít formu, mohl bych se kvalifikovat na mistrovství světa v Bělehradu,“ spřádá Dominik Záleský odvážné plány.