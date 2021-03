Češi postavili svá dvě esa do prvních dvou úseků štafety. A závod rozjeli výborně. Michal Krčmář byl, byť musel jednou dobíjet, na první předávce na třetí pozici.

Jenže zkušený Ondřej Moravec musel po střelbě vleže na jedno trestné kolo a česká štafeta klesla na jedenáctou příčku „Podobné rány mimo se mi stávají v poslední době často. Už ani nevím, co s tím. Mrzí mě to, protože Bimbas to rozjel výborně,“ soukal ze sebe zkušený český reprezentant, pro kterého se jednalo o poslední vystoupení v této disciplíně v kariéře.

Loučící se Moravec předával Milanu Žemličkovi na desáté pozici. Ten sice hned na začátku svého úseku spadl, potom na obou položkách dvakrát dobíjel, ale desítku udržel, stejně jako finišman Adam Václavík.

Trenér Aleš Ligaun desátou příčku příliš nebral. „Norové byli se třemi trestnými koly třetí, medaile byla docela nízko,“ okomentoval závod. „Pochvala patří pro Michala, i když jednou dobíjel na stojce, ale dovezl štafetu v kontaktu. Pokud jde o Ondru, u něj člověk nepočítá s trestným kolem… Milan s Adamem bojovali, ale také museli na střelnici dobíjet. Byla to tam velká loterie a celkově to dneska to nikomu moc nevyšlo.“

Osmý díl Světového poháru pokračuje ve Vysočina Areně i o víkendu. V sobotu jsou na programu sprinty, v neděli stíhací závody.