Věk je jen číslo. Tohle okřídlené úsloví bezesporu přesně pasuje na Stanislava Řezáče. Dálkový běžec na lyžích oslavil na jaře padesátku, ale na prahu další sezony se cítí na to, že je v seriálu Ski Classics stále schopný končit v elitní dvacítce.

Stanislav Řezáč se cítí líp než před pětadvaceti lety | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Ptáte se, jak je to možné? V Řezáčově případě je to poměrně jednoduché: běžky stále miluje, je velký dříč a svým způsobem také trochu blázen.

„Když se všechno poskládá: forma, lyže, sedne mi trať a vyjdou optimální podmínky, tak proč by to nešlo?“ povídal trojnásobný vítěz Jizerské padesátky, který v této sezoně přivede do Slavia pojišťovna Sport teamu syna Aleše.

Už mi neříkají Jágr na lyžích. Mám teď takový zvláštní život, líčí Řezáč

Aby v jednom laufařském týmu figurovali otec se synem, je světovým unikátem, navíc pokračovateli slavného rodu je teprve šestnáct let. Lyžařskou tradici nastartoval nejstarší z Řezáčů - rovněž Stanislav. Jizerskou 50 ovládl již v roce 1975 (maminka Jaroslava dojela v tom ročníku druhá), nějaký čas pracoval ve funkci reprezentačního kouče, takže vedl i syna.

Ten byl poloviny 90. let členem reprezentace, ale po MS 1999 udělal zásadní krok. Odešel z Dukly Liberec a dal se na dálkové běhy. A rodákovi z Jablonce nad Nisou se dařilo. Mimo jiné v roce 2012 ovládl anketu Král bílé stopy.

Má důkaz, že by to ještě šlo

I když minulá sezona nepatřila k jeho nejvydařenějším, podle jejího závěru se rozhodl, že běžky na hřebík ještě nepověsí. „Mám důkaz, že by to ještě šlo,“ zvažoval a určitou roli sehrál fakt, že v nadcházející sezoně nepojede jeho největší rival v boji o stříbrný dres nejlepšího veterána. Nor Anders Aukland už do bílé stopy nenaskočí.

„Nechci nic zakřiknout, ale v tréninku mám lepší výsledky než v pětadvaceti nebo třiceti letech. Pokud mi v tom něco nezabrání, rád bych odjel všechny díly Ski Classics, celkově skončil do pětadvacátého místa. A není vyloučeno, že bych v některém závodě mohl být do desítky," prozradil své plány.

Jeho syn, který v létě jezdí na horských kolech, bere letošní sezonu jako rozjezdovou. „Teď se budu soustředit jen na lyže a ve Ski Classics bych se chtěl rozkoukat. V úvodu sezony nastoupím k několika kratším závodům a jedinou delší tratí bude Jizerská padesátka,“ poznamenal mladík.

Sezona bude mít tři vrcholy

Seriál Ski Classics odstartuje 9. prosince v rakouském Bad Gasteinu a do elitní kategorie Pro Tour je zařazeno patnáct závodů. Jizerská padesátka je na programu 11. února a česká klasika je tradičně jedním z hlavních cílů padesátiletého matadora.

„Pak to bude sedmdesátikilometrová Marcialonga a legendární Vasův běh na devadesát kilometrů,“ prohlásil o závodech, na nichž v minulosti slavil úspěchy. V Itálii dokázal zvítězit a ve Švédsku byl jednou druhý a čtyřikrát třetí.

Pochvaluje si, že příprava klapla na jedničku, zdraví drží a na trénink měl dokonale čistou hlavu. „Udělal jsem změnu, snažím se jít do větší frekvence než v minulosti. Věřím, že mi to v úvodu závodů pomůže udržet se v kontaktu s nejlepšími,“ přál si.

V prvním závodě si to rozdá s tátou

Aleš Řezáč sledoval jako dítě lyžařské závody v televizi. „V duchu jsem si přál, že bych jednou chtěl taky jezdit. Těším se na úvodní závod, tam si to rozdám s tátou. Jinak spolu moc netrénujeme. Možná bych byl lepší ve sprintu, ale asi tak na sto metrů,“ smál se mladý lyžař.

Za sebou má účast na olympiádě dětí a mládeže v Koreji a nevylučuje, že by si časem vyzkoušel i závody světového poháru. To ale všechno ukáže čas. Otec bude syna ještě nějaký čas převyšovat, ale nemusí to trvat moc dlouho.

„Myslím, že mě může začít ujíždět docela brzo. Aleš se bude zlepšovat a u mě to bude s věkem zákonitě naopak. Lyžování mě ale pořád baví. Kdybych z něj neměl dobrý pocit, tak jsem toho už nechal,“ uzavřel