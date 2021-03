Pražská rodačka pobývá nejčastěji v německém Königssee, kde letos díky druhému místu v závodě SP dosáhla největšího úspěchu. Do Česka nyní stihla přijet bez problémů ještě před vyhlášením lockdownu.

„Na cestu jsem se vypravila už v neděli. Jsem tady pracovně,“ říkala trojnásobná juniorská mistryně světa při setkání s médii.

Nyní je bezpečněji mimo české území. Co jste tu potřebovala zařídit?

Budu se stěhovat do Šumperka. Výhodou je, že tam budu moct častěji trénovat se specialistou na pohyb Josefem Anderlem, který v Šumperku bydlí. Budu tam trávit nejvíc času. Důvod je prostý: dál potřebuju pracovat na vylepšení startů.

Nelitujete teď v souvislosti s masívním rozšířením covidu v Česku, že jste přestala reprezentovat Německo?

To ne. Řekla bych, že to s tím nemá moc společného… (smála se)

A neplánujete teď "útěk"?

Na nějaký čas. Tady se nedá moc pohybovat. Těším se, že strávím nějaký čas v horách.

V sezoně jste se musela při závodech pohybovat v bublině. Jak jste to zvládala?

Nebylo to nic příjemného. Ten čas ale vůbec neutíkal, a tak ke slovu přišly knížky, seriály, víc jsem odpočívala a dělala věci do školy.

Budete pokračovat ve spolupráci s kanadským koučem Jeffem Painem?

Počítám s tím, jsme domluvení. Do Evropy letos přijel jen na tři týdny s vědomím, že ho po návratu čeká čtrnáctidenní karanténa. Jinak jsme komunikovali na dálku. Doufám, že to v příští sezoně už bude vypadat líp.

Na podzim do Číny?

Brzy začnete s přípravou na ZOH v Pekingu. Nemáte obavy, že ji bude korobavirus narušovat?

Přes léto to nějak půjde. Od dubna budu střídat Šumperk a Königssee. Snad se dostanu na ledové trenažéry. Pokud by nebyly otevřené, dá se do určité míry využít pražský trenažer na kolečkách v areálu pražského Olympu.

Číňané zatím kvůli pandemii nepovolili cizincům otestovat olympijské ledové koryto. Je to velký problém?

Od federace jsme dostali video, ale není to ono, když na skeletonu neležím a necítím tlaky a zatáčky. Jinak je o dráze známé jen to, že je docela dlouhá. Měří asi 1600 metrů a jízda by měla trvat minutu. Start vypadá spíš kratší než delší. To by pro mě mohla být výhoda (usmívá se). Víc by mi ale než tato informace pomohlo, kdybych se na ní mohla svézt.

K tomu podle pravidel musí před hrami dojít…

Každý skeletonista má nový tobogan sjet čtyřicetkrát. Na říjen je do Číny naplánovaný světový pohár. Měli bychom tam testovat tři týdny. Pokud by to ale padlo, tak nevím, jak by se to řešilo…

Pod olympijskými kruhy jste startovala už v Pchjongčchangu. Jak se těšíte na další olympijskou výzvu?

Mám skvělý tým, a proto jsem optimisticky naladěná. Moc se těším, ale o nějakých cílech vám nic nepovím. Je ještě příliš brzo. Nejdůležitější je, aby olympiáda byla.