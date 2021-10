Kumulace klání pod pěti kruhy je zaviněná ročním posunutím letní olympiády kvůli covidu. A okolo koronavirové pandemie se bude v Číně – podobně jako v létě v zemi vycházejícího slunce – všechno točit.

Šéf české výpravy Martin Doktor dostal informace, jak by to (ZOH se budou konat od 4. do 20. února) v Pekingu mělo vypadat. „Kdo nebude naočkovaný, bude pro něj cesta ne nemožná, ale hodně kostrbatá,“ prohlásil držitel dvou zlatých medailí na kanoi při OH 1996 v Atlantě.

„Kdo by chtěl do Číny odjet bez očkování, musel by tam do třítýdenní karantény. Výjimku by mohli mít jen ti, kterým v tom brání vážné zdravotní důvody. Ale získat ji nebude snadné. Jen v případě dokázaných zdravotních komplikací by speciální komise rozhodla, že konkrétní člověk nemusí do karantény,“ vysvětlil.

„O nikom takovém v českém týmu nevím a podle informací ze sportovních svazů má většina potenciálních olympioniků vakcinaci za sebou. Další mají očkování v nejbližším období v plánu,“ pokračoval Doktor.

Olympijské hry v Pekingu 2022.Zdroj: Deník

Podle něj by sportovec po třítýdenní izolaci a bez jakéhokoli tréninku byl ve značné nevýhodě a těžko by mohl pomýšlet na špičkové výkony. „Nenaočkované by pak ještě čekalo častější testování. Ostatní budou kontrolováni každý den.“

Nemělo by tak dojít k situaci jako v Tokiu, kdy olympijským speciálem odcestovali nenaočkovaní sportovci, kteří byli při testování pozitivní na koronavirus, stejně jako lékař Vlastimil Voráček. „Očkování je prakticky podmínkou účasti. Pro členy doprovodu bude povinné,“ zmínil Doktor.

Peking má určitou výhodu v tom, že může těžit z covidových zkušeností Tokia. „Jednoduché to tam ale nebude. I proto, že při soutěžích budou fungovat tři olympijské vesnice. Zatímco Japonci se učili, jak v covidových opatřeních chodit, Číňané to mohou mít v tomto ohledu o něco snazší,“ uvažoval Martin Doktor.

Nepropustná bublina

„Sportovci musí počítat s nepropustnou bublinou. Nikdo se z ní nedostane ven, a pokud se to někomu přece jen povede, může si být jistý, že se nedostane zpátky,“ upozornil na přísná bezpečnostní opatření.

Na inspekční cestu se zástupci Českého olympijského výboru do Pekingu už nejspíš nedostanou. Šéf mise tam byl naposledy ještě před vypuknutím pandemie v roce 2019. Určitý kontakt nyní probíhá přes české velvyslanectví.

Po období, kdy se do Číny nesmělo cestovat, se tam začíná trénovat. Momentálně tam trénují čeští bobisté a skeletonistka Anna Fernstädtová. „Každá zkušenost je dobrá, i když při těchto kempech určitě nebude panovat takový režim, jaký bude pak při olympiádě,“ poznamenal Doktor.

Česká výprava by mohla čítat až 130 sportovců. „Ale to je ultraoptimistické číslo. Hodně bude záležet, jestli postoupí hokejistky, které o to budou usilovat v domácích podmínkách. Největší počet kvalifikačních klání proběhne až v lednu,“ dodal.