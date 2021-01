Třiatřicetiletý Stoch dnes v Německu skočil 139 a 144 metrů a o čtyři body porazil norského rivala Halvora Egnera Graneruda. Třetí byl další Polák Piotr Žyla a dominanci svěřenců českého trenéra Michala Doležala potvrdil pátý Andrzej Stekala.

Na vítězství navíc útočil po prvním kole vedoucí Polák Dawid Kubacki, měl ale při druhém skoku smůlu na podmínky a vítr do zad ho "sfoukl" na celkově sedmou pozici.

Stoch se dnešním 39. vítězstvím dotáhl na slavného krajana Malysze a společně jim patří třetí místo v historické tabulce. Více výher mají pouze zesnulý Fin Matti Nykänen (46) a stále aktivní Gregor Schlierenzauer z Rakouska.

Průběžnému pořadí SP vévodí Granerud, jenž před Turné vyhrál pět závodů za sebou. Po dvanácti dílech seriálu Nor vede o 214 bodů před dnes čtvrtým Němcem Markusem Eisenbichlerem. Dalších 26 bodů ztrácí třetí Stoch, jenž nestartoval začátkem prosince ve dvou závodech v Nižním Tagilu.

Čeští skokani pokračovali v matných výkonech. Čestmír Kožíšek obsadil 38. a Viktor Polášek 47. místo a stále platí, že v této sezoně bodovali jen v generálce na Turné v Engelbergu.

V neděli se v Titisee skáče znovu a vedle triumfu v závodě půjde o celkové prvenství v miniseriálu "Titisee-Neustadt 5". Do něj se započítávají výsledky všech pěti skoků včetně pátečního prologu a vítěz získá prémii 25.000 eur (654 tisíc korun).

SP ve skocích na lyžích v Titisee-Neustadtu (Německo):

1. Stoch (Pol.) 281,6 b. (139+144 m), 2. Granerud (Nor.) 277,6 (137,5+138,5), 3. Žyla (Pol.) 270,8 (143+139,5), 4. Eisenbichler (Něm.) 268,7 (138+139,5), 5. Stekala (Pol.) 265,2 (143,5+134), 6. Johansson (Nor.) 263,3 (133+137), 7. Kubacki (Pol.) 262,3 (143+128), 8. Lindvik (Nor.) 259,2 (131,5+135,5), 9. Kraft (Rak.) 255,7 (133,5+135,5), 10. R. Kobajaši (Jap.) 252,4 (130,5+135), …38. Kožíšek 101,1 (123,5), 47. Polášek (oba ČR) 83,1 (119,5).



Průběžné pořadí SP (po 12 z 28 závodů): 1. Granerud 848, 2. Eisenbichler 634, 3. Stoch 608, 4. Žyla 454, 5. Kubacki 433, Lanišek (Slovin.) 372, …61. Polášek 4, 65. Kožíšek 2.