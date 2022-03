Pokud byste tedy čekali, že Abramenko coby národní hrdina objíždí autogramiády a podepisuje se davům nadšených fanoušků, byli byste bohužel docela vedle. Oleksandra byste totiž i s rodinou našli, jak se skrývá v garáži. Do podzemních prostor je zahnal strach. Strach z agrese, kterou rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin. Věří totiž, že v garážovém úkrytu jsou ve větším bezpečí než ve 20. patře činžovního bytu, který se navíc nachází v blízkosti kyjevského letiště.

„Je děsivé spát v bytě. Viděl jsem z okna, jak systémy protivzdušné obrany reagovaly na nepřátelské střely. Byly slyšet silné exploze,“ popsal lyžař pro New York Times. Listu zaslal i emotivní fotografii, na níž celá rodina sedí v garáži na matraci, včetně dvouletého synka Dmitryje. Rodina tráví ve své skrýši už řadu nocí. Oleksandr ale plánuje vyjet za svým koučem Enverem Ablajevem do Mukačeva. „Jedu autem, beru si s sebou základní věci, jídlo a olympijské medaile,“ nezapomíná na cenné kovy. Kromě pekingského stříbra má ve sbírce i olympijské zlato z roku 2018.

Freestyle skier Oleksandr Abramenko won Ukraine's only medal at the Beijing Olympics. Tonight he sleeps in a Kyiv parking garage with his family.

I asked him to take a photo and send it to me. This is him with his wife, Alexandra, and their 2-year-old, Dmitry. pic.twitter.com/Nzso6XxiU6