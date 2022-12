Také druhý sprint sezony ovládl Nor Johannes Thingnes Bö, který si upevnil vedení v průběžném pořadí Světového poháru. Trojnásobný vítěz velkého křišťálového glóbu porazil díky bezchybné střelbě o 43 vteřin jednou chybujícího Émiliena Jacquelina z Francie. Třetí byl další Nor Sturla Holm Laegreid.

Umístění v první desítce atakoval také Michal Krčmář. Nejzkušenější český biatlonista v poli však doplatil na dvě chyby při střelbě vestoje a skončil patnáctý. Bodoval i sedmatřicátý Tomáš Mikyska, s nímž se do stíhacího závodu dostal ještě sedmapadesátý Mikuláš Karlík. Neuspěl jen Jonáš Mareček na 62. příčce.

Štvrtecký měl na trati 19. nejrychlejší čas a vedle střelby vleže si stoprocentně poradil i s obávanou stojkou. Když se startovním číslem 9 dorazil do cíle na průběžném prvním místě, zatnul pěst a zakřičel si radostí. Přestože se přes českého biatlonistu dostalo později sedm elitních závodníků, vylepšil si Štvrtecký dosavadní maximum, kterým bylo 16. místo ze sprintu v Annecy před třemi lety.

„Tu stojku si vůbec nepamatuju. Byla to ale nula, tak proč ne," řekl Štvrtecký České televizi. „Ke konci jsem už vůbec nemohl. Přišlo mi, že jsem od druhého kola celkem tuhý. Na střelnici jsem se snažil dělat, co jsem měl a vyšlo to. Jsem za to rád," doplnil.

Ještě rychleji běžel Krčmář, který figuroval před závěrečnou střelbou vestoje na devátém místě. Udělal však dvě chyby a z první desítky vypadl.

„Škoda. Tu stojku jsem nezvládl. Vykolejila mě třetí rána, která nespadla. Musela být těsná. Vůbec jsem netušil, že nespadne a trochu mě to rozhodilo do zbytku položky. Sice by se to nemělo stávat, ale stalo se. To je důvod, proč nejsem výš," prohlásil Krčmář.

Program SP v Hochfilzenu pokračuje v sobotu. Muže čeká štafeta, ženy poběží stíhací závod.

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 23:04,0 (0 trest. okruhů), 2. Jacquelin (Fr.) -43,0 (1), 3. Laegreid -46,9 (1), 4. Andersen (oba Nor.) -54,5 (0), 5. Rastorgujevs (Lot.) -1:00,4 (0), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -1:03,7 (1), …8. Štvrtecký -1:10,5 (0), 15. Krčmář 1:37,4 (2), 37. Mikyska -2:22,6 (1), 57. Karlík -3:01,4 (3), 62. Mareček (všichni ČR) -3:11,4 (2).

Pořadí SP (po 4 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 299 bodů, 2. Laegreid 250, 3. Jacquelin 193, 4. Samuelsson (Švéd.) 167, 5. Rees (Něm.) 166, 6. Ponsiluoma 163, …18. Krčmář 81, 25. Štvrtecký 48, 50. Mikyska 13.