Eva Samková vzala přítele na prkno a říká: Nejsem žádná superstar

O svatbě slavného páru dokonce nevěděli ani lidé z „podhradí“ Dvoraček. „Jen jsem viděl auto s nápisem snowboarding, ale netušil jsem, že se jedná o svatbu Evy Samkové. Ale je hezké, že si to vybrali tady u nás,“ poznamenal starší muž na parkovišti pod Dvoračkami, odkud odvážely do horského resortu svatební hosty vozy se speciálním povolením obce pro vjezd do chráněných zón Krkonošského národního parku, kde se Dvoračky nacházejí.

„Samková, ta snowboardistka? Toho jejího znám, je to moc pěkný pár. Tak jim snad u nás v Rokytnici ty první společné krůčky vyjdou,“ pousmála se na dotaz reportéra Deníku paní Marie, bydlící v domě pod Dvoračkami.

Svatba Evy Samkové a Marka Adamczyka.Zdroj: Barbora Mráčková

Dvoračky se ve čtvrtek staly nedobytným místem, produkce svatby vykazovala náhodné příchozí z celého rozlehlého areálu.

Slavný pár přitom o svatbě nechtěl ještě na jaře letošního roku slyšet. „Vyrostla jsem ve snowboardové partičce, kde se zasnoubení příliš nenosí. Možná jsem tím ovlivněná. Ani jsem nevyrůstala v rodině, kde by to bylo velké a důležité téma,“ svěřila se Samková v dubnu webu Super.cz.

Partner Evy Samkové Marek Adamczyk při natáčení zmizel v mlze

Těžko říci, kde se vzala ta rychlost, vždyť Samková tvrdila, že má za sebou náročnou rekonvalescenci zlomených kotníků, kvůli kterým přišla o účast na zimních olympijských hrách v Pekingu, a ráda by příští sezonu opět závodila. Samková ale nyní mění příjmení a do nové životní etapy vstupuje jako Adamczyková. „Úspěchy nedělá jméno, ale osoba. Moje maličkost odteď s hrdostí, láskou a radostí nosí příjmení Adamczyková,“ vzkázala sportovkyně.

Je jisté, že ve čtvrtek 15. září 2022 se svět páru přece jen otočil. Jaká bude sezóna 2022/2023 Evy Samkové? Nechme se překvapit.

Eva Samková se narodila 28. dubna 1993 ve Vrchlabí. Je česká snowboardistka závodící ve snowboardcrossu. V této disciplíně je olympijskou vítězkou ze zimních olympijských her 2014 v Soči a bronzovou medailistkou z následujících ZOH v Pchjongčchangu v roce 2018. V roce 2019 se stala mistryní světa, v letech 2010, 2011 a 2013 juniorskou mistryní světa. V sezonách 2016/2017, 2018/2019 a 2020/2021 vyhrála celkové hodnocení snowboardcrossu v rámci Světového poháru.



Marek Adamczyk se narodil 21. prosince 1987 v Praze. Pražskou Akademii múzických umění ukončil v roce 2012. Kromě několika menších filmových rolí ztvárnil také klíčovou postavu Fialy v historickém filmu Lidice, čerta v pohádce Nejlepší přítel, popularitu mu přinesla i jedna z hlavních rolí ve filmu Poslední závod či v seriálu Kukačky.