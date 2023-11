Od vášnivých lyžníků k Ester Ledecké. České lyžování slaví 120. narozeniny

Je to slavná historie a 120 let je pěkně dlouhá doba. Bylo to právě na konci listopadu roku 1903, kdy byl v Jablonci nad Jizerou založený Svaz lyžařů zemí Koruny české. U zrodu tehdy ještě za doby Rakousko-Uherska stály tři kluby - Český Krkonošský spolek Ski Jilemnice, Český Ski klub Vysoké nad Jizerou a Český Ski klub Praha.

Slavnostní setkání u příležitosti 120 let od založení lyžařského svazu | Foto: se svolením Ivany Roháčkové