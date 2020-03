Nejlepší česká biatlonistka současnosti Markéta Davidová si závody v prázdném areálu nedovede představit. „Bude to smutné,“ odvětila na dotaz Deníku. „Ale je tady nějaké rozhodnutí, které musíme respektovat. Víc se k tomu vyjadřovat nechci,“ dodala.

Její reprezentační kolega Michal Krčmář vyjádřil názor na svém Instagramu. „Najdi rozdíl!“ napsal stříbrný olympijský medailista k fotkám, kde bylo na jedné straně prázdné hlediště Vysočina Areny, a na druhé plné.

Sex bez orgasmu

„Snažím se pochopit a přijmout rozhodnutí vlády. Zatím se mi to nepovedlo. Také se snažím najít nějaké přirovnání, které vystihne závodění v Novém Městě na Moravě bez fanoušků. A našel: bude to jako sex bez orgasmu.“

Další reprezentantka Eva Kristejn Puskarčíková k tomu dodala: „Bez orgasmu a druhé osoby.“ Po poměrně úspěšném mistrovství světa se čeští reprezentanti těšili na závody v domácím prostředí jako na druhý letošní vrchol.

Nejvíce asi Michal Šlesingr, který se loučí s kariérou a budou to jeho poslední domácí závody. „Nemyslím si, že biatlon je větší riziko než letiště, tak mě překvapilo, že zatímco biatlonu naše vláda zakázala diváky, tak na letišti nezakázala cestující. Vždyť by přece společnosti mohly bez problémů létat bez nich. Připadá mi to jako takové populistické gesto, jak vládě na lidech záleží, což mě vlastně u populistické vlády překvapit nemůže,“ nebral si na facebooku servítek zkušený harcovník.

Vysočina Arena bude v úplné tichosti, na Holmenkollen může přijít sto tisíc fanoušků

Zatímco do Nového Města se fanoušek biatlonu koncem týdne kvůli hrozbě koronaviru nepodívá, v Norsku se mají významné lyžařské uskutečnit bez omezení.

V Holmenkollenu, chrámu klasického lyžování, kam přichází až 100 tisíc fanoušků, se představí běžci, skokani a sdruženáři.

V Kvitfjellu je na programu Světový pohár ve sjezdovém lyžování a v Narviku juniorské MS v alpských disciplínách. Pořadatelé nemají žádné signály, že by akce měly proběhnout bez diváků jako SP v Novém Městě.

„Nyní neexistuje nic, co by naznačovalo, že dojde ke změnám. Jsme v kontaktu s příslušnými úřady, a ty neoznámily, že by hrozilo nějaké riziko,“ uvedla Kristin Vestgren Sæterøyová, ředitelka festivalu v Holmenkollenu.