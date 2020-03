Na konečné vynesení „rozsudku“ nad biatlonem netrpělivě čekali nejen fanoušci a organizátoři akce, ale také novoměstští obyvatelé. Právě Nového Města na Moravě se celá situace dotkne nejvíce. „Jsem rád, že rozhodnutí konečně padlo, i když to není pro biatlon dobrá zpráva. Nicméně zdraví a bezpečnost občanů jsou mnohem důležitější,“ okomentoval rozhodnutí státu novoměstský starosta Michal Šmarda.

Zrušit nebo povolit

Je ale přesvědčený, že se mělo rozhodovat pouze ze dvou variant – zrušit závody úplně, nebo je povolit. „Závody bez diváků jsou to nejhorší, co se mohlo stát. Přinese to jen další problémy. Dá se předpokládat, že celá řada lidí stejně na závody přijede a bude se na to muset nějak reagovat. Lepší by bylo, kdyby bezpečnostní rada našla odvahu učinit jasné rozhodnutí. Snaha o kompromis v tomto případě není zrovna nejlepší řešení,“ doplnil Šmarda.

Pro organizátory biatlonových závodů je naopak situace příznivější, než kdyby byla akce zrušena úplně. Jejich ztráta bude méně citelná. Rozpočet na tuto akci se pohybuje okolo sedmdesáti milionů korun. Tato částka se organizátorům pak vrací ve formě peněz ze vstupného a z vysílacích práv televizních společností. „Samozřejmě, že budeme respektovat rozhodnutí bezpečnostní rady státu. Zatím máme vše neoficiálně, teď čekáme na oficiální vyjádření z ministerstva. To, že se biatlon nezrušil úplně, ztrátu určitě zmenší. Kdyby se závody nejely vůbec, bude škoda sedmdesát milionů korun, Takhle to bude třeba pětačtyřicet milionů,“ poznamenal prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza.

Vracení peněz za vstupenky

Jak to bude s vracením peněz za zakoupené vstupenky ještě jasné není. „To jsme zatím ještě neřešili, všechno je to čerstvé. Nejprve musíme počkat na vyjádření státu. Je to mimořádná situace, ale určitě se k ní postavíme čelem. Budeme také jednat se státem o kompenzaci,“ řekl Jiří Hamza.

Na biatlonové závody míří do Nového Města na Moravě pravidelně okolo sta tisíc fanoušků. Podobné akce jsou navíc vítanou reklamou nejen pro danou lokalitu, ale také pro celý kraj. Kvůli hrozbě nákazy koronavirem se tentokrát musí lidé smířit s tím, že se oblíbený sport podívají jen v televizi. I tak ale kraj zavádí určitá opatření.

„Bezpečnostní rada státu rozhodla, a my její rozhodnutí respektujeme. Chápu to jako preventivní opatření, které snad příznivě přispěje ke zklidnění situace a pravděpodobně ke snížení případných zdravotních rizik. Všechny krajské nemocnice na Vysočině mají pokyny, jak v mimořádné situaci postupovat,“ vyjádřil se hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.