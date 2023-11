Dlouhodobě je Markéta Davidová jasnou jedničkou českého biatlonu. Ve své sbírce má malý glóbus za vítězství ve vytrvalostních závodech v sezoně 2021/2022, o rok dříve se stala mistryní světa v téže disciplíně. Nadějně zvládla i nedávné kontrolní závody v norském Sjusjøenu, kde ve sprintu vybojovala třetí místo. Nyní se již ve švédském Östersundu chystá na víkendový start nového ročníku Světového poháru.

Markéta Davidová | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Na kontrolních závodech v Norsku se blýskla třetím místem ve sprintu. Ale jinak závodům jasně kralovali domácí biatlonisté. Ti jsou patrně nejdále v přípravě mazání lyží bez od letoška zakázaného fluoru. Jak se s novým typem mazání závodilo Markétě Davidové?

„Já jsem to zatím moc nepoznala,“ pousmála se šestadvacetiletá rodačka z Jablonce nad Nisou před ostrým startem nové sezony ve Švédsku. „Myslím si, že to bude více znát na mokrém sněhu. Na těch kontrolních závodech ale bylo poznat, že Norům to jede o trošku lépe než ostatním.“

O tom jak jsou připraveni čeští servisáci vše prozradí až závody Světového poháru. A především vrchol letošní sezony, mistrovství světa v Novém Městě na Moravě.

Markéta Davidová o plánech pro sezónu:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Na Vysočinu se světový šampionát vrací po jedenácti letech. Tenkrát byla Markéta Davidová přítomna pouze v hledišti. V únoru ale na ní bude česká reprezentace hodně spoléhat.

Svoji tehdejší návštěvu si náramně užila. „Byla jsem se tam podívat, stála jsem na tribuně se Standou Řezáčem, se kterým jsme tam byli za klub,“ vzpomíná Davidová. „Potom jsme se jeli podívat za týmem i na hotel, takže to pro mě byl opravdu velký zážitek. Viděla jsem tehdejší reprezentanty zblízka v soukromí, mohla s nimi hovořit.“

Že půjde v jejich šlépějích si ale nepředstavovala. „Takové myšlenky jsem opravdu vůbec neměla,“ potvrzuje. „Byla jsem ráda, že tam vůbec mohu být a nic dalšího jsem neřešila.“