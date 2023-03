Světový pohár v biatlonu má poslední zastávku v Oslu. Seriál vrcholí tradičně na slavném Holmenkollenu. Michal Krčmář v úvodním sprintu předvedl čistou střelbu a obsadil desáté místo.

Michal Krčmář | Foto: Deník/Tomáš Otradovský

Dvaatřicetiletý Michal Krčmář zajel třetí nejlepší sprint v této sezoně. O lepší umístění se připravil na střelnici, kde sice neminul ani jeden terč, ale ztratil drahocený čas.

„Na střelnici to bylo hodně upracované. Připsal bych to tomu, jak jsou unavené tělo i hlava. Hrozně mně to trvalo, bylo to bez rytmu, rány jsem odkládal. Pokud to ale dopadne nula, nula, tak je to fajn,“ hodnotil Krčmář. „Myslím, že na trati jsem byl docela silný, ale v posledním kole mi trochu došlo,“ přiznal.

Bodovali také další dva Češi. Střelecky stoprocentní Tomáš Mikyska obsadil osmatřicáté místo, Adam Václavík dojel po jednom trestném kole hned za ním. Do stíhacího závodu se probojovali i třiapadesátý Jakub Štvrtecký a o příčku horší Jonáš Mareček.

Vylepšení rekordu

Závod ovládl domácí hrdina a letošní suverén Johannes Thingnes Bö, který se v Oslu vrátil po covidu a sedmnáctým individuálním triumfem vylepšil vlastní rekord ze sezony 2018/19.

Biatlonistky poběží poslední sprint sezony v pátek.