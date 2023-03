Světový pohár v biatlonu čeká poslední zastávka. Seriál se tradičně uzavře na slavném Holmenkollenu. České jedničky Michal Krčmář a Markéta Davidová budou v norském Oslu bojovat o Top 10 v celkovém hodnocení.

Biatlonistka Markéta Davidová | Foto: ČTK/ZUMA/Joel Marklund

Michal Krčmář si přivezl do Osla skvělou formu. O víkendu v Östersundu ho dělily pouhé čtyři sekundy od medaile v závodě s hromadným startem. Díky čtvrtému místu zaznamenal svůj nejlepší výsledek v sezoně.

Před poslední zastávkou Světového poháru se Krčmář drží na průběžné 12. pozici. Na desátého Itala Tommaso Giacomela ztrácí dvaadvacet bodů, o motivaci tak má postaráno.

„Vím o tom, protože jsem nikdy v kariéře tak vysoko na konci sezony nebyl. Jednou jsem byl kolem 12., 13. místa před mistrovstvím světa, ale pak mi nevyšly závěrečné závody. I proto se snažím sesbírat energii na poslední tři závody. Je o co bojovat, každá příčka výš zní líp,“ má bojovnou náladu stříbrný olympijský medailista.

Markéta Davidová je v seriálu průběžně sedmá. Takhle vysoko nikdy nebyla, dosud skončila nejlépe desátá. „Já na pořadí nekoukám, ale vždycky mi to někdo připomene, takže to nejde nevnímat. Představovala bych si víc Top 6 výsledků, na druhou stranu 7. místo v celkovém hodnocení je super a ukazuje na stabilitu mých výkonů,“ vykládá Davidová na webu biatlonového svazu.

„Ale nerada bych dělala závěry teď, když jsou přede mnou, doufejme, ještě tři závody.“

To nejlepší ze Světového poháru v Novém Městě na Moravě:

Zdroj: Youtube

Češi se budou muset vydat ze všech sil, kterých ale už moc nezbývá. Davidová v letošní sezoně odjela 31 závodů, Krčmář dokonce všech 32. Celý seriál s Krčmářem absolvovali už jen Tommaso Giacomel a Lena Häckiová-Großová.

Ženy poběží tři závody ve třech dnech

„Jsem unavený. Rána jsou pro mě těžší, nejsem tak svěží. Pořád ale doufám, že ty tři dny mezi nedělním a čtvrtečním závodem jsou dostatečně dlouhá doba na to, abych se dal do kupy a podal kvalitní výkon,“ nezoufá si Krčmář. „Po sprintu máme před víkendem ještě den volna, což je obrovsky důležité takhle ke konci sezóny. Z loňského roku si pamatuju, že ta trojdenka na konci sezony je opravdu nepříjemná. V tom to má Makula letos horší,“ naráží Krčmář na program.

Muži totiž začnou sprintem už ve čtvrtek, v pátek, kdy poběží žen, budou mít volno. V sobotu jsou stíhačky a v neděli hromadné starty. „Minulý týden mi ve Švédsku úplně nechutnalo jídlo, tak mi hodně chyběla energie. Tady to bude snad lepší,“ doplňuje Davidová.

Ušetřit nějakou energii mohou biatlonisté při přesunu na závody. V Oslu odpadá trmácení se na trať, všichni závodníci totiž bydlí přímo u stadionu. Z hotelu Scandic Holmenkollen Park je to jen pár minut chůze do areálu. „To je super. Líbilo se mi i dole u moře, protože tam se zase hezky běhalo a už tam vládla taková jarní atmosféra. Jen to dojíždění nebylo úplně zábavné. Tady nahoře jsme všichni dohromady, máme tu pěknou komunitu a je to takové pohodovější,“ říká Davidová.

„Vidím ráno i večer z okna celé Oslo jako na dlani. Je to výjimečné místo. Je dobře nastavené, že má Oslo finální svěťák. Většina týmů je na jednom hotelu, potkáváme se na jídle. Atmosféra už je uvolněnější. A tím, že jde o Mekku lyžování, je to důstojné zakončení sezony,“ přikyvuje Krčmář.

Snad si Češi tuhle pohodu přenesou do závodů.