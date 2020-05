Zhruba před měsícem oznámila konec kariéry další z hvězd českého biatlonu Veronika Vítková. Jak na ní budete vzpomínat?

Snad nikdo si při jejím odcházení neuvědomil, že Verča je jednou z mála, která má medaili ze dvou olympiád. A zřejmě jí přijde i další medaile poštou. (směje se) Takže jako držitelka tří olympijských kovů bude patřit mezi málo vyvolených v republice. Je nutné zároveň říci, že si je plně zasloužila. Ona pracovala vždy na více než sto procent, což bylo někdy i na překážku. Opravdu byla poctivý dříč a je jen škoda těch jejích zdravotních komplikací především při přechodu z juniorské do ženské kategorie.

Myslíte, že bez nich mohla dosáhnout na ještě lepší výsledky?

Veronika měla předpoklady být absolutní top závodnicí, ale tam ji to trošku přibrzdilo. A potom ještě několikrát. Přesto v kariéře dosáhla na velké množství úspěchů a já jí přeji hodně štěstí v nové životní etapě. Domnívám se, že je to pro ni také vysvobození, protože se poslední dva roky trápila. Je to nejlepší možné vyústění jejího příběhu.

Po odchodu Veroniky Vítkové se ale logicky nabízí otázka: Co bude dál s ženským biatlonem u nás? Nezeje mezi A týmem a nastupující generací výkonnostní propast?

Určitě si zapamatujte jméno Tereza Voborníková. To je velký talent. Pravidelně se v juniorkách umísťuje do pětky. Dále máme silnou generaci dorostenek, které ale na sobě musí ještě hodně pracovat. Ten výstup bude chvilku trvat, ale o budoucnost ženského biatlonu se nebojím.

Navíc i současný A tým má potenciál nadále držet vysoko nastavenou laťku, že?

Samozřejmě. Máme Markétu Davidovou, u které už si možná mnozí ani neuvědomují, že je to stále mladá závodnice s velkým talentem ještě sbírající zkušenosti. Letos jsme viděli i zlepšení a dílčí úspěchy Lucky Charvátové. Uvidíme, co to s ní udělá. Je na dobré cestě, ale rovněž má před sebou větší kus cesty, než si možná i ona myslí. Eva (Kristejn Puskarčíková) s Jessicou (Jislovou) jsou už také stabilní závodnice. V příští sezoně budeme také dávat příležitost právě třeba Terce Voborníkové. Přestože bude ještě dva roky juniorkou, může už plnohodnotně naskočit i do Světového poháru.

Je i mezi juniory podobný talent?

Určitě. Obrovským příslibem je třeba Jonáš Mareček. Bohužel si letos na juniorském mistrovství světa odstřelil na poslední položce zlato.