Kvůli epidemii koronaviru tráví svůj čas doma a věnuje se tvrdému tréninku. Ráno brzo vstane a jde na sjezdovku. Vleky sice nejezdí, ale na kopec ji vždy vyveze skútr. Po obědě se věnuje fyzičce: lehké posilovaní a dynamika.

Poprvé se na lyže postavila ve 2,5 letech právě na sjezdovce v Harrachově. Velkými vzory Terezy Kmochové jsou Bode Miller a Ondra Bank. A její záliba? Ráda se prohání v čerstvém prašanu na freeridech.

„Život s handicapem není jednoduchý, ale když máte rodinu a skvělé přátele, tak to je vše v pohodě. Svých úspěchů si velmi vážím, nic jsem nedostala zadarmo. Za vším stojí tvrdá a systematická práce. Musím za vše poděkovat rodičům, bez nich by to vůbec nešlo,“ řekla Deníku Tereza Kmochová.