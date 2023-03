Biatlonistka Tereza Voborníková skončila ve sprintu Světového poháru v Oslu šestá a dosáhla životního úspěchu. Po bezchybné střelbě ztratila 3,4 sekundy na pátou Francouzku Julii Simonovou, která si zajistila triumf v celkovém pořadí Světového poháru. Na bronzovou Švédku Annu Magnussonovou ztratila juniorská mistryně světa z loňského roku Voborníková 9,6 sekundy. Na Holmenkollenu vyhrála Němka Denise Herrmannová-Wicková.

Tereza Voborníková. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Dvaadvacetiletá Voborníková se poprvé dostala mezi seniorskou elitou na rozšířené pódium. Vylepšila sedmé místo ze stíhacího závodu na mistrovství světa v Oberhofu. V SP byla dosud jejím maximem 21. příčka z lednového stíhacího závodu v Pokljuce.

Tentokrát trefila poslední ránu, která ji několikrát v sezoně zradila. „Vzpomněla jsem si na to. Jsem strašně ráda, že se mi to konečně podařilo. Zatím jsem měla sezonu bez individuálního závodu s nulou, tak jsem ráda, že se to podařilo,“ pochvalovala si v České televizi.

Krčmář si ve stíhačce polepšil na deváté místo. Vítězný Bö žertoval s fanoušky

V době rozhovoru ještě nevěděla, že se dočká životního výsledku. „Myslím, že nejlepší závod to nebude, ten jsem si odvedla na mistrovství světa, minimálně pocitově. Nejvíc mě teď těší ty dvě nuly, z těch mám fakt radost,“ poznamenala. Na konci sezony už je unavená. „Ještě ty podmínky dneska byly těžké. Ale ta druhá nula mě strašně nakopla," dodala naděje českého biatlonu.

Ztratila 42,7 sekundy na Herrmannovou-Wickovou, která porazila o 3,5 sekundy Švédku Hannu Öbergovou.

Davidová dvakrát chybovala na střelnici

Dařilo se i dalším Češkám. Markéta Davidová sice dvakrát chybovala na střelnici, ale čtvrtý nejlepší běžecký čas jí zajistil desátou příčku. „Myslím, že jsem měla super lyže. Pocitově se mi nejelo úplně nejlíp, ale podržely mě lyže,“ řekla šestadvacetiletá Češka.

Mrzela ji hlavně chyba vestoje. „Za dva je moc, zvlášť dneska v tom sprintu, kdy se strašně moc nulovalo. Mrzí mě to, běžecky to byl dneska super závod. Třeba se to sejde zítra,“ doufala směrem k nedělnímu závodu s hromadným startem.

Krčmář na střelnici nechyboval. Ve sprintu na Holmenkollenu skončil desátý

Nejlepší závod po zranění absolvovala Jessica Jislová, která se s jednou chybou zařadila na 26. místo. „Mě to dneska hrozně bavilo. Strašně mě mrzí ta rána vestoje, dneska ta střelnice byla jednoduchá a mělo to tam padnout. Měla jsem asi nejlepší lyže letošní sezony, s tím se pak jede nádherně. Byla jsem naprosto spokojená s tím, jak jsem dnes jela,“ uvedla.

Další dvě Češky nebodovaly. Lucie Charvátová obsadila se třemi chybami 42. příčku, Tereza Vinklárková byla po třech trestných kolech na 89. pozici.

Závěrečné závody sezony

Aktuální ročník Světového poháru vyvrcholí v neděli závody s hromadným startem. Už před nimi je jasno o velkém křišťálovém glóbu pro šestadvacetiletou Francouzku Simonovou, jež může po světovém titulu ze stíhacího závodu slavit další velký úspěch v této sezoně. Její poslední pronásledovatelka Dorothea Wiererová z Itálie skončila až třiadvacátá a nemůže ji dostihnout.

Závody SP v biatlonu v Oslu:



Ženy - sprint (7,5 km): 1. Herrmannová-Wicková (Něm.) 21:06,5 (0), 2. H. Öbergová -3,5 (0), 3. Magnussonová (obě Švéd.) -33,1 (0), 4. Chevalierová -33,4 (0), 5. Simonová (obě Fr.) -39,3 (1), 6. Voborníková -42,7 (0), …10. Davidová -59,1 (2), 26. Jislová -1:26,1 (1), 42. Charvátová -1:43,6 (3), 89. Vinklárková (všechny ČR) -3:29,8 (3).



Konečné pořadí sprintu (po 7 závodech): 1. Herrmannová-Wicková 400, 2. Wiererová (It.) 314, 3. Simonová 295, 4. E. Öbergová (Švéd.) 263, 5. Davidová 245, 6. Vittozziová (It.) 236, …40. Voborníková 51, 51. Jislová 37.



Průběžné pořadí SP (po 19 z 20 závodů): 1. Simonová 1048, 2. Wiererová 877, 3. Vittozziová 854, 4. Herrmannová-Wicková 834, 5. E. Öbergová 764, 6. Tandrevoldová (Nor.) 709, 7. Davidová 643, …35. Jislová 149, 45. Voborníková 97, 75. Charvátová 16, 86. Václavíková (všechny ČR) 2.