Pište si, že jakýkoli takový vzkaz soupeřky dost nerady slyší. Pětadvacetiletá hvězda už dokázala, že s ní musí svět počítat.

Minulou zimu opět poskočila dopředu. V pořadí Světového poháru ve sjezdovém lyžování skončila desátá a ve sjezdu druhá (i díky triumfu v Lake Louise).

Hrozně ji baví učit se nové věci

Ledecká není jen lyžařka. Soupeřky prohání i na snowboardu, který loni poněkud upozadila, odjela jen dva závody.

Jak to bude vypadat letos? Na prkně bude program proti loňsku určitě bohatší.

Zpátky k lyžování, dvojnásobná olympijská vítězka má díky loňským výsledkům zajímavé „bodové“ postavení, a tak ve všech disciplínách může počítat s nasazením na start (nejhůře hned za elitní třicítkou). V prvním závodě, obřím slalomu, který nejela dva roky, vyrazí v rakouském Söldenu s číslem 31. „Můžu se zlepšovat,“ dodala optimisticky.

Zdroj: Deník

S trenéry v čele s Tomášem Bankem hledá prostor k dalšímu zrychlení. Projeví se to už v nejbližším období? „Budeme mít co dělat ještě několik let. Pracujeme na tom každý den,“ naznačila Ledecká.

Obří slalomy pilovala od jara na Červenohorském sedle a ve Špindlu. Později se v cizině věnovala rychlostním disciplínám. K obřáku se pak vrátila na sněhu ve švýcarském Saas-Fee, kde trénovala měsíc. Poslední dny před ostrým startem jezdila v rakouském Pitztalu.

V Söldenu závodila pouze jednou, před třemi lety, ale na Světový pohár je natěšená. „Myslím, že to bude skvělá jízda, protože ten kopec je nádherný,“ prohlásila.

V létě se už tradičně objevila v Řecku, kde pracovala na kondici. „Užila jsem si tam fantastickou přípravu. Už čtvrtstoletí trávím léto úplně stejně. Díky bohu za to.“

Fanoušci na Instagramu obdivovali video, jak jela na vodním prkně a dovolila si i triky. Má to být čistě zábava, nebo to může pomoci s přípravou na zimu?

„Když to jde, snažím se naučit různé věci v různých sportech. Jde to ztuha, ale hrozně mě to baví a věřím, že mi to pomáhá, abych byla co nejlépe připravená na své dva hlavní sporty,“ vyznala se Ledecká.

Nepřipadá si jako favoritka

Vstup do sezony zažila už jako olympijská vítězka, nyní půjde na svah v pozici druhé sjezdařky minulého ročníku. V rychlostních disciplínách se s ní určitě bude počítat jako s favoritkou, byť to ona sama moc neřeší. „Je strašně vtipné, když se to říká. Já o sobě tak vůbec nepřemýšlím, protože se koukám hlavně dopředu. Minulá sezona dopadla fantasticky. Doufám, že teď se zase o kousek posunu,“ poznamenala.

Co myslíte, předvede Ester Ledecká další zlepšení?

Postup do druhého kola bude úspěch



O lyžařské přípravě Ester Ledecké toho ví nejvíc. Trenér Tomáš Bank byl u jejího olympijského triumfu i dalších skoků v minulých letech. Jak vidí její začínající sezonu?



Přípravu ovlivňují i omezení kvůli onemocnění covid-19. „Snažíme se tomu přizpůsobit trénink. Na konci léta to ve Švýcarsku moc nešlo, ale podařilo se nám vyhnout nákaze. V Rakousku se snažíme nejezdit do středisek, odkud vyráží na ledovec hodně lidí v kabinových lanovkách. Spíš používáme sněžný skútr,“ popisuje situaci kouč.



To znamená i časné vstávání. „Snídani máme před šestou. Nahoru vyjíždíme za tmy. Jde o to, abychom se nepotkali s tolika lidmi. Když se ráno rozjíždějí gondoly, my už v podstatě končíme.“



Příprava má oproti minulým sezonám jednu podstatnou odlišnost. „Chybí kemp v Chile, kde jsou na rozdíl od Evropy zimní podmínky. Trénink je proto hodně odlišný, ale na druhou stranu je to stejné pro všechny, protože do Jižní Ameriky kvůli koronaviru neodjel nikdo.“



A jak se dívá směrem k úvodnímu obřímu slalomu? „Ester natrénováno má, ale víc než dva roky v této disciplíně nezávodila. Postup do druhého kola bych hodnotil jako úspěch.“



Ledecká bude jako obvykle během zimy střídat lyže se snowboardem. „Na prkně by měla jet i mistrovství světa.“