Jaká byla z vašeho pohledu příprava, kterou ztěžovaly nepříznivé sněhové podmínky ve Skandinávii? Bylo to nepříjemné. Na poslední místo jsme měnili i místo soustředění, když jsme místo Sjusjøenu jeli do Trysilu. Na druhou stranu. Situace byla všude stejná a nešlo si moc vybírat. Nepříjemné bylo, že kvůli dešti mizel sníh doslova před očima. Přesto jsme tam stále měli k dispozici čtyři kilometry tratí a nemuseli jsme upravovat ani jeden trénink. Změnil se pouze program závodů, ale to byl víceméně detail.

Na kontrolních závodech již byly podmínky lepší?

V té době se to zrovna lámalo. Sice už přestalo pršet, ale sněhu bylo stále ještě málo. Byl špinavý, nebylo to určitě ideální. Nejeli jsme si ani top lyže, abychom si ty nejlepší před sezonou nezničili. Formu předsezónního testu to ale splnilo bez problémů.

Nemáte obavy z toho, že by mohl někde sníh chybět i při Světovém poháru?

Stát se to může. Není to ale nic, na co bych myslel. Zažili jsme již sezóny, kdy třeba v Hochfilzenu nebo Oberhofu vařili takřka z vody. A vždycky uvařili. (usmívá se) Každým dalším rokem jsou střediska na případný nedostatek sněhu lépe a lépe připravena. Takže se toho nebojím. Kdyby to snad mělo přijít věřím, že biatlonová federace dokáže zareagovat.

Po minulé sezóně došlo ke změnám v trenérském týmu. Vrátil se trenér Michael Málek, střelbu převzal Matthew Emmons. Byla to pro vás velká změna?

Michael Málek má velmi podobný rukopis, jako měl Ondra Rybář. Navíc s Michaelem jsme dřívější spolupráci, zakončenou v Pchjongčchangu, vlastně jen obnovili. Takže jsme se prostě jen vrátili k tomu, co bylo osvědčené a fungovalo. Příchod Matta jsem už víckrát komentoval. Je to hezké, ale i funkční, oživení realizačního týmu. Matt je ohromná střelecká persona a přinesl hodně nových věcí.

Dostal jste od něj nějaké nové střelecké tipy?

Od toho trenéři jsou. Dávají vám tipy a postřehy, jak se posunout dál. My jsme ale během uplynulého půl roku spíše řešili řadu drobných detailů, které se dají v kostce těžko vysvětlit. Nebylo to o tom: Tohle děláš špatně, dělej to jinak. Jednalo se spíše o komplex různých věcí.

Je trénování pod Mattem Emmonsem jiné než předtím pod jeho manželkou Kateřinou?

Mezi nimi je jeden velký rozdíl. Katka se po příchodu vlastně učila biatlon. Pro ni to byl první kontakt s naším sportem. zatímco Matt předtím působil šest nebo sedm sezon u amerického týmu. Moc dobře tak ví, co je biatlon a rozumí mu stejně jako střelbě. Dokáže se proto vcítit do každé naší disciplíny. Katka se víc našla nyní u mladých talentů a dává jim skvělé střelecké základy. Nechci, aby to vyznělo nějak špatně, ale přišli jsme na to, že její přínos by pro nás trval delší dobu. S Mattem je to podle mého funkčnější model. Oba dva ale mají perfektní přístup pokud jde o mentální přípravu na závod. Umí skvěle pracovat s hlavou během závodu. V tom se od obou můžeme hodně naučit.

V angličtině to nešlo

Když jsme spolu hovořili během letního soustředění v Novém Městě na Moravě, plánoval jste s Mattem tréninky vedené pouze v angličtině. Zlepšil jste se v řeči?

To vůbec neproběhlo. (smích) Nějak jsme se s klukama nedomluvili, takže jsme zůstali u češtiny. A zrovna dneska jsem naopak vysvětloval Mattovi českou frázi „balzám na duši“. Takže naopak my učíme Matta české fráze a slovíčka.

Jaký byl váš poslední týden před prvním závodem sezony?

Odpočíval jsem. Na severu jsme byli devatenáct dní na lyžích. Udělali jsme kvalitní tréninkový blok a v jeho závěru jsem cítil, že už toho mám docela dost. Tři dny jsem si dal opravdu odpočinkové a dával jsem se do kupy. Pak už už to bylo jenom o nastartování těla na závody. I když to slovo nemám moc rád, jen jsem se ladil na první vystoupení.

V letošním programu Světového poháru je hodně sprintů. Sám jste hovořil o tom, že jste již veterán. Nebyly by pro vás lepší delší závody?

(smích) Slovíčko sprint je u nás trošku zavádějící. Vždyť to je deset kilometrů, což je vlastně stále vytrvalostní disciplína. Takže v tomto ohledu mi to vůbec nevadí. Já se těším na každý závod, který bude přede mnou.

Začíná vám nový olympijský cyklus, který za dva roky přepůlí mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Je to váš první postupný cíl dalšího období?

Pro mě je to určitě současný hlavní styčný bod. Už po Pekingu jsem říkal, že následující dva roky budu směrovat všechno k tomuto šampionátu. Po něm se budu bavit s rodinou i sám se sebou, co dál. Takže Nové Město je nyní pro mě hlavním cílem.

Prakticky celé léto rezonoval v Česku váš tweet směrem k Miku van Burenovi. Před pár dny jste se k němu v nadsázce vrátil v souvislosti se zákazem prodeje piva na MS v Kataru. Z toho usuzuji, že svého tehdejšího vystoupení nelitujete?

Hlavně, vůbec jsem nečekal takovou odezvu. Překvapil mě i fakt, že tolik lidí bere alkohol ve sportu jako samozřejmost. Jsem moc rád, že můj tweet toto téma otevřel. Dovolím si říct, že vyprovokoval celý český národ. Mnoho lidí, kteří ho jakkoliv zaregistrovali, si potom přečetlo o tom, co alkohol ve sportu znamená a způsobuje. Takže z tohoto hlediska jsem rád. A že si za to do mě někdo rýpne, to očekávám a nevadí mi to. Pokud je to ve slušných mezích, tak to k tomu patří.

Takže nebudete před závody v Novém Městě na Moravě vyzývat k zákazu prodeje grogu nebo svařeného vína?

Vás vůbec ne. (smích) Ale sám nejsem člověk, který káže vodu a pije víno. Pro mě je alkohol v sezoně naprosto nepřípustný.