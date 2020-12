Před více než deseti lety dvakrát triumfoval Lukáš Bauer. Jeho nástupci mají jiné ambice, ale i v přísných hygienických podmínkách chtějí zabojovat. „Celý tým chce potvrdit, že jde nahoru,“ řekl Deníku trenér mužské reprezentace Vasil Husák.

„Naše jednička Michal Novák by měl brát body do světového poháru. A protože je všestranným závodníkem, jsou pro něj etapové závody jako dělané,“ prohlásil kouč a připomněl, že vedle náročnosti budou lyžařům vadit i tratě bez diváků.

Česká nominace

Muži: Michal Novák, Petr Knop, Adam Fellner, Ondřej Černý*



Ženy: Kateřina Razýmová, Petra Nováková, Petra Hynčicová, Kateřina Janatová, Tereza Beranová**



*Zúčastní se jen první sprintérské etapy.



**Zúčastní se jen prvních dvou etap.

Jan Franc, který má pod sebou družstvo žen, věří, že by Kateřina Razýmová mohla v celkovém pořadí zabojovat o top 10. „V týmu nejsou zdravotní problémy, takže i další členky mají na to, aby dosáhly na bodované příčky, tedy na umístění do třicátého místa.“

Zásadní podle něj bude zvládnout tři vysokohorské etapy ve Švýcarsku. „Další program se odehraje v příznivější výšce, i když závěr ve Val di Fiemme s výstupem po sjezdovce bývá po předchozím těžkém programu na hraně. Speciálně pro ženy je hodně náročný, a to i psychicky,“ doplnil.

Nechce se Norům do hor?

Oproti posledním závodům se na Tour de Ski vracejí Švédové a Finové. Naopak favorizovaní běžci z Norska budou dál kvůli obavám z nákazy chybět. „Myslím, že je za tím víc než obava z covidu. Norové se připravují ponejvíce v nížině a asi se jim nechce do vysoké nadmořské výšky. Je to celé divné, protože norští biatlonisté svůj seriál objíždějí,“ namítl trenér Husák.

U žen kromě suverénky Thereze Johaugové nebude norská neúčast tak citelná. „Momentálně vládnou Švédky,“ dodal Franc.