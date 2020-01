„Jsem nadšená, že jsem Tour dokončila. Je to taková oslava běžeckého lyžování a pro mě šlo o opravdu skvělou zkušenost. Je to zatím můj nejlepší výsledek. Jsem hodně spokojená,“ pochvalovala si závodnice Dukly Liberec, které se podařilo pověstnou alpskou sérii zvládnout při své premiéře.

Sprinterka moc nevěděla, do čeho jde

V původním plánu přitom závodnice, jejíž doménou jsou sprinty, náročný program Tour de Ski vůbec neměla. Pak se s trenérem rozhodli, že zkusí začátek v Lenzerheide a případně po čtyřech etapách odstoupí.

„Jenže se ukázalo, že jsem na tom docela dobře, takže zvítězila varianta Tour dokončit,“ usmívala se svěřenkyně Jana France. Se závěrečným výšlapem sjezdovkou Alpe Cermis neměla pochopitelně žádné zkušenosti.

„Je to pořádně dlouhý kopec. Vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu. Trať jsem si ani neprojela. Hlava mě chvílemi nechtěla pustit dál. Napadalo mě, že se nechci unavit před dalšími závody. Hlavně jsem se ale snažila etapu dokončit, abych nepřišla o umístění ve třicítce,“ přemítala rodačka z Jilemnice.

Ještě v školním věku byly u ní na prvním místě sjezdovky. Běžky dostaly přednost až později.

„Právě při těžkých pasážích poslední etapy jsem si vzpomněla na svá dětská léta a napadlo mě, jak by bylo krásný, kdybych místo plahočení nahoru mohla nazout sjezdovky, otočit se a pěkně si ten kopec sjet dolů,“ culila se blonďatá dlouhovláska.

Euforie překryla únavu

Sedm etap v devíti dnech byla pořádná porce. „Možná v tom hraje roli i pocit určité euforie, ale musím přiznat, že na mě po návratu únava ještě nedolehla. Doufám, že se s ní vypořádám a neovlivní můj další program a budu schopná dál naplno závodit,“ přála si dvaadvacetiletá lyžařka.,

V nejbližší době má v plánu dva starty. Nejprve ji o víkendu čeká sprinterský mítink v Drážďanech a o týden později domácí závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Pak by si měla dát oddech a připravit se na březnové mistrovství světa do 23 let. Tam by mohla pomýšlet na vyšší příčky.

Ví, že to teď nesmí s tréninkem ani se závody přehánět. „V Jilemnici v posledních dnech napadlo hodně sněhu. Jsou tady skvělé lyžařské podmínky. Raději budu ale ještě odpočívat,“ dodala Janatová.

Kouč Franc: Rozporuplné pocity z TdS



Výsledky Kateřiny Janatové jejího osobního a reprezentačního trenéra žen Jana France při Tour de Ski nadmíru potěšily. „Potkala se tam s výbornou formou. Jsem rád, že jsme rozhodli odjet celý program,“ liboval si kouč.



Na druhou stranu domů předčasně odjížděly Kateřina Razýmová a Petra Nováková, které myslely výš. „Doufal jsem, že by mohly útočit na první patnáctku, ale bohužel je skolila nemoc,“ krčil rameny „Každou postihlo něco jiného, ale i o tom je lyžování a Tour de Ski. Seriál je velice náročný kvůli přejezdům na starty dalších etap. S tím se ale nedá nic dělat. Je to stejné pro všechny a zdravotní problémy postihly víc týmů,“ uvedl trenér.



„Nevíme, odkud to do našeho družstva přišlo. V hotelu jsme bydleli sami. Petra začala brát antibiotika a Kateřina si naměřila 38 °C, takže jsme je co nejrychleji poslali domů, aby se doléčily a zkusily se připravit na další závody.“



Měl tím na mysli hlavně termín, 17.19. ledna, kdy se v Novém Městě na Moravě koná Světový pohár. „Tyhle výpadky mě mrzí, ale druhá Katka předváděla výborné výkony, takže pocit z Tour de Ski je tak nějak rozporuplný,“ dodal Franc.