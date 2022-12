Velký návrat do světového poháru po mateřské pauze čeká Kateřinu Razýmovou. Ta své první závody odjela už před Vánoci v rámci Alpen Cupu, který se konal v St. Ulrich am Pillersee. Na desetikilometrové distanci tam obsadila druhé místo. Ovšem až Tour de ski bude pro ni prvním měřením sil s absolutní světovou špičkou.

„Konkurence je tam pokaždé jiná a je těžké z toho něco usuzovat,“ zmínil trenér reprezentace Jan Franc kvalitativně nižší Alpen Cup. „Světový pohár je něco úplně jiného. Já žádná konkrétní očekávání nemám. Uvidíme až nyní, v jaké bude Kačka formě a pohodě,“ prohlásil.

Pro hlavní část reprezentace byl poslední zastávkou světový pohár v norském Beitostolenu, kde zazářila skvělým výsledkem ve sprintu Tereza Beranová. V rámci dlouhodobého plánu tým vynechal SP v Davosu. Někteří běžci pak trénovali před Tour de Ski na kempu v Livignu, další závodili na zmíněném Alpen Cupu, kde několikrát obsadili pódiové příčky.

Nejistá byla nominace Beranové. Ta si však skvělými výsledky ve sprintu řekla o šanci. „Po velmi dobrých výsledcích jsme se rozhodli, že ji vezmeme na Tour. Jejím cílem bude, aby dojela na sprint do Val di Fiemme a do dalších závodů už nenastoupí. Po ostatních chceme, aby odjeli všechno,“ uvedl trenér k nominaci.

Nejžhavějším českým želízkem v ohni bude Michal Novák. „Pokud bude pokračovat ve skvělých výkonech, které předváděl už od začátku sezony, věřím, že boj o elitní desítku by byl reálný. A to by byl fantastický úspěch,“ uzavřel kouč české reprezentace.

Česká sestava na TdS:

Muži: Michal Novák, Adam Fellner

Ženy: Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Kateřina Razýmová

Program Tour de Ski

Sobota 31. 12. - Val Müstair

Sprinty volnou technikou

Neděle 1. 1. - Val Müstair

Závody s hromadným startem na 10 km klasickou technikou

Úterý 3. 1. - Oberstdorf

Individuální závody na 10 km klasickou technikou

Středa 4. 1. - Oberstdorf

Stíhací závody na 20 km volnou technikou

Pátek 6. 1. - Val di Fiemme

Sprinty klasickou technikou

Sobota 7. 1. - Val di Fiemme

Závody s hromadným startem na 15 km klasickou technikou