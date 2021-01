Uplynulý čas strávila převáženě odpočinkem. „Lyžovat jsem začala až po Vánocích v Seefeldu, věřím, že budu dobře připravená,“ vyprávěla závodnice Sport Clubu Plzeň, jejímž největším individuálním úspěchem bylo loni páté místo na 10 km klasicky při světovém poháru ve finské Ruce.

„Už se na závody těším. Přestávka byla celkem dlouhá, ale teprve uvidím, jakou mám formu. To se pozná až při závodě. Po pauze to je vždycky překvapení. Jsem na to zvědavá,“ usmívala se.

Z vysoké nadmořské výšky (přes 1700 metrů) v úvodu Tour de Ski si vrásky nedělá. „Obvykle příjezd do vysokých hor zvládám. V Davosu jsem sice měla problémy sledovat trať, protože jsem viděla dvojmo. Asi to nadmořská výška způsobila, ale bylo to nejspíš tím, že jsme tam byli dlouho před závodem. Doufám, že se s tím teď ve Val Müstair vyrovnám jako obvykle,“ zmínila starty ve švýcarském středisku.

Popáté na startu

Kateřina Razýmová se postaví na start alpského etapáku popáté, a tak má zkušenosti s obávaným výstupem po sjezdovce na Alpe Cermis. „Nahoru jsem to jela třikrát. Je to brutální a stojí to hodně sil. Je to specifické tím, že tahle etapa bolí od začátku do konce,“ přiznala rodačka z Domažlic.

„Člověk v tu chvíli asi vůbec neřeší, jak jsou na tom soupeři, ale spíš aby se nějakým způsobem dostal do cíle. Pak může už akorát doufat, že to zajel ve slušném čase. Nikde se nejede tak dlouho do prudkého kopce, proto jsou i pocity jiné než při jiných dojezdech,“ vykládala devětadvacetiletá lyžařka, jejímž nejlepším výsledkem na Tour de Ski bylo v roce 2019 23. místo.

Pro nadcházející ročník má relativně skromný cíl. „Chci Tour de Ski dokončit. Posledně se mi to kvůli zdravotním trablům nepovedlo. Byla bych spokojená s celkovým umístěním do patnácté příčky.“